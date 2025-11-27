Home
>
Tá No Lucro
>
Feirão parcela dívidas e dá desconto de até 100% em juros em Cariacica

Feirão parcela dívidas e dá desconto de até 100% em juros em Cariacica

Evento acontece na próxima terça (2) e quarta-feira (3) e reúne bancos, concessionárias e comércios, com descontos, prazos especiais e apoio do Procon Municipal

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:02

Procon e Serasa têm feirões de renegociação de dívidas na Semana do Consumidor
O atendimento ao público será das 9h às 17h, na Matrix Music Hall, em Rio Branco Crédito: Freepik

Para auxiliar os moradores a regularizarem suas dívidas e começarem o ano com mais tranquilidade financeira, Cariacica realiza, na próxima terça (2) e quarta-feira (3), um Feirão de Renegociação de Dívidas. O atendimento será das 9h às 17h, na Matrix Music Hall, no bairro Rio Branco.

Recomendado para você

Evento acontece na próxima terça (2) e quarta-feira (3) e reúne bancos, concessionárias e comércios, com descontos, prazos especiais e apoio do Procon Municipal

Feirão parcela dívidas e dá desconto de até 100% em juros em Cariacica

Profissional perde alguns direitos como receber o 13° integral, direito ao saque do FGTS e ainda arriscar a carreira em seleções futuras

Final do ano é uma boa época para pedir demissão?

Em evento realizado na Rede Gazeta, em Vitória, especialistas elencaram características necessárias para quem quer se destacar no mundo da inovação e do empreendedorismo

Quais as habilidades necessárias para o jovem que quer inovar e empreender

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde) e reúne bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de serviços e estabelecimentos comerciais. Entre os participantes, estão Banestes, Claro, Vivo (on-line), Santander (on-line), Casas Bahia (on-line), Agibank (on-line), Dacasa, Agoracred, Cesan, Caixa Econômica Federal, EDP, CDL e a Agência de Microcrédito Nossocrédito.

As condições ofertadas variam conforme a instituição e o perfil da dívida. A Dacasa, por exemplo, poderá conceder até 100% de desconto em juros e multas e redução de até 40% no valor principal, dependendo da negociação.

Segundo a Semde, o objetivo é ampliar o acesso a descontos e a opções de parcelamento, facilitando a retomada da organização financeira dos consumidores. O Procon Municipal também estará presente para acompanhar os atendimentos e garantir transparência nas tratativas.

Serviço 

  • Feirão de Renegociação de Dívidas
  • Data: 2 e 3 de dezembro (terça e quarta-feira);
  • Horário: 9h às 17h;
  • Local: Matrix Music Hall, bairro Rio Branco.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

dividas Endividamento

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais