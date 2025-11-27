Para limpar o nome

Feirão parcela dívidas e dá desconto de até 100% em juros em Cariacica

Evento acontece na próxima terça (2) e quarta-feira (3) e reúne bancos, concessionárias e comércios, com descontos, prazos especiais e apoio do Procon Municipal

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:02

Para auxiliar os moradores a regularizarem suas dívidas e começarem o ano com mais tranquilidade financeira, Cariacica realiza, na próxima terça (2) e quarta-feira (3), um Feirão de Renegociação de Dívidas. O atendimento será das 9h às 17h, na Matrix Music Hall, no bairro Rio Branco.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde) e reúne bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de serviços e estabelecimentos comerciais. Entre os participantes, estão Banestes, Claro, Vivo (on-line), Santander (on-line), Casas Bahia (on-line), Agibank (on-line), Dacasa, Agoracred, Cesan, Caixa Econômica Federal, EDP, CDL e a Agência de Microcrédito Nossocrédito.

As condições ofertadas variam conforme a instituição e o perfil da dívida. A Dacasa, por exemplo, poderá conceder até 100% de desconto em juros e multas e redução de até 40% no valor principal, dependendo da negociação.

Segundo a Semde, o objetivo é ampliar o acesso a descontos e a opções de parcelamento, facilitando a retomada da organização financeira dos consumidores. O Procon Municipal também estará presente para acompanhar os atendimentos e garantir transparência nas tratativas.

Serviço

Feirão de Renegociação de Dívidas



Data : 2 e 3 de dezembro (terça e quarta-feira);



: 2 e 3 de dezembro (terça e quarta-feira); Horário : 9h às 17h;



: 9h às 17h; Local: Matrix Music Hall, bairro Rio Branco.



