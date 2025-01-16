Pesquisa diz que 53% dos brasileiros investem entre R$ 150 e R$ 350 em produtos de beleza Crédito: Shutterstock

Considerados essenciais por boa parte dos brasileiros, gastos com beleza têm crescido nos últimos anos. O interesse nos produtos disponibilizados pela indústria da beleza tem aumentado com o passar dos anos e está ainda mais forte entre a geração Z, que hoje está na casa dos 20 anos.

Reflexo disso é que, na busca pelo padrão ideal de beleza, as pessoas têm gastados quantias altas em produtos e cosméticos, não apenas com a intenção de manter um cuidado básico e necessário com a pele, mas com o objetivo de manter uma aparência impecável ou extremamente jovial. Porém, especialistas alertam que é importante ter cuidado na hora de reservar parte do orçamento para esses cuidados, evitando compras por impulso de itens que não são tão necessários.

Dados de uma pesquisa realizada pela Koin, apontam que 53% dos brasileiros investem entre R$ 150 e R$ 350 por mês em produtos de beleza. A pesquisa também indica que 83% dos brasileiros pretendem manter ou aumentar as compras de produtos de beleza nos próximos 12 meses

Your browser does not support the audio element. Entenda como gastos com produtos de beleza podem prejudicar seu orçamento

O educador financeiro João Victorino afirma que é normal que uma boa parte da população queira gastar certa quantia de dinheiro em produtos de beleza, já que os cuidados básicos são necessários para garantir a eventual saúde da pele e para o bem-estar geral, levando a pessoa a sentir-se bem, por exemplo. Porém, ele diz ser fundamental não exagerar, tanto na quantidade dos produtos quanto nos próprios gastos que são feitos para mantê-los.

"Muitos cosméticos têm preço elevado, e algumas pessoas compram vários sem ter necessidade, ou pior, sem recomendação médica. Compram porque viram em algum lugar, como redes sociais, e acham que vai ser bom. Além de perigoso, não é recomendado, pois desembolsam altas quantias de dinheiro, que, muitas vezes, não estavam programadas" João Victorino - Educador financeiro

Objetivo

O educador pondera que, para otimizar os gastos, o ideal é passar por consulta com dermatologista, de forma que o paciente possa saber quais são realmente os cuidados que a pele está exigindo. Com a orientação médica, torna-se mais fácil determinar os produtos que deverão ser comprados, evitando aquisições por impulso ou por engano, já que alguns itens podem não funcionar. No pior dos casos, há risco de que cosmético cause alergia ou até agrave a situação da pele.