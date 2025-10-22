Home
EDP e Procon promovem mutirão para renegociação de dívidas em Vitória

Consumidores previamente selecionados e comunicados pela distribuidora de energia serão convidados a participar do atendimento, que será realizado exclusivamente mediante agendamento prévio

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:29

Boleto de conta de luz, energia elétrica
Boleto de conta de luz: oportunidade para renegociar dívidas Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Moradores do Espírito Santo em débito com a EDP, distribuidora de energia elétrica de 70 dos 78 municípios capixabas, terão uma oportunidade de renegociar as dívidas em um mutirão organizado pela companhia e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), entre os dias 29 e 31 de outubro.

A ação “Mais Valor, Menos Desperdício”, será realizada na sede do Procon-ES, no Centro de Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935.

Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, consumidores previamente selecionados e comunicados pela EDP são convidados a participar do atendimento, que será realizado exclusivamente mediante agendamento prévio pelo canal “Agende o seu Atendimento”, disponível no site procon.es.gov.br.

Durante o mutirão, será possível regularizar pendências com benefícios como parcelamento dos débitos em até 24 vezes, isenção de taxas de negociação, juros e correções, além de entrada reduzida nos casos de reparcelamento.

Aqueles clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica terão descontos ainda mais vantajosos nas negociações, segundo os organizadores. Durante o mutirão, os participantes também poderão acessar diversos serviços oferecidos pela distribuidora, como troca de titularidade, pedido de religação, atualização cadastral, orientações sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, além de informações sobre consumo consciente, dicas de economia de energia e educação financeira.

Também será possível, por meio do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), trocar até 10 lâmpadas antigas e receber, sem custo, a mesma quantidade com tecnologia LED.

