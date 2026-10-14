Demissão por whatsapp gera direito a danos morais? Veja o que diz a lei

Um trabalhador foi demitido e recebeu a notícia por uma mensagem de WhatsApp. Mas será que esse tipo de conduta gera direito a danos morais? Apesar de ser uma situação desagradável, isso não garante, por si só, a indenização
O assunto ganhou repercussão após uma auxiliar administrativa terceirizada que prestava serviços ao Estado do Rio Grande do Sul ser avisada pelo aplicativo de que seu contrato não seria renovado
A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que, apesar de não ser o meio mais tradicional ou recomendado, o uso de aplicativos de mensagem para informar o desligamento não configura automaticamente uma ofensa à dignidade do funcionário.
A relatora do caso, a desembargadora Ana Ilca Harter Saalfeld, considerou que a dispensa por meio eletrônico, embora pouco cortês, não ultrapassa os limites do poder diretivo do empregador.
Os advogados trabalhistas Patrícia Pena da Motta Leal e Alison Kaizer ressaltam que a decisão segue uma lógica já consolidada: a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não exige uma forma específica para comunicar a dispensa, como reunião presencial, carta física ou testemunha.
O que realmente importa não é o canal da mensagem, mas se o aviso foi claro, entregue ao próprio funcionário e feito com respeito
Patrícia Pena Advogada trabalhista
Entretanto, Alison Kaizer lembra que a liberdade quanto ao meio de informação ao trabalhador não alcança o que vem após a mensagem. Segundo ele, a baixa na Carteira de Trabalho, o termo de rescisão, a liberação das guias e o pagamento das verbas no prazo legal continuam obrigatórios.
“A recomendação é que essa comunicação seja feita por escrito, porque é a data registrada que define a contagem de todos os prazos da rescisão”, alerta.
Kaizer lembra que o dano moral não nasce do meio utilizado, mas do modo como a pessoa foi tratada. Para os dois especialistas, a indenização depende de uma circunstância adicional, capaz de atingir a honra, a imagem ou a intimidade do trabalhador.
O advogado explica que a hipótese mais grave é a exposição pública, como comunicar o desligamento em um grupo de mensagens, diante de colegas ou clientes. Segundo ele, podem levar à condenação mensagens com ironia, deboche ou acusações sem apuração, assim como a dispensa discriminatória ou retaliatória, comunicada logo após licença médica, gravidez, doença grave ou denúncia interna.
Ele alerta ainda que outro cenário é o abandono do trabalhador depois do aviso: demitir e desaparecer, sem documentos, sem liberar o FGTS e sem pagar.
“Comunicar individualmente o fim do contrato por aplicativo é uma coisa; usar o mesmo meio para expor ou constranger o empregado é outra”, complementa Patrícia Pena.
A falta de provas pesou na decisão do TRT gaúcho. A advogada observa que a deliberação registrou que a trabalhadora não apresentou elementos objetivos de abalo psicológico, prejuízo à imagem ou violação a direitos de personalidade. Para ela, a percepção subjetiva de desconforto com a demissão, isoladamente, não basta. É preciso demonstrar uma conduta patronal ilícita ou abusiva, como ressalta Patrícia.
O trabalhador que se sentiu humilhado deve preservar a conversa inteira, e não apenas um print recortado. Kaizer recomenda a ata notarial, que confere fé pública ao conteúdo e é mais difícil de ser contestada pela defesa.
Ele complementa ainda que testemunhas, sobretudo colegas que presenciaram a repercussão, seguem sendo a prova mais forte.
Se houver consequências para a saúde, atestados e prontuários devem ser reunidos logo após o episódio
Alison Kaizer Advogado trabalhista
A demissão por meio de mensagem de aplicativo não altera nenhum direito rescisório. Na dispensa sem justa causa, o trabalhador tem direito a aviso prévio de 30 dias, acrescido de três dias por ano trabalhado até o limite de 90 dias, saldo de salário, férias com o terço constitucional, 13º proporcional, FGTS com multa de 40% e guias do seguro-desemprego, quando cumpridos os requisitos.
O prazo para o pagamento das verbas rescisórias é de dez dias a partir do fim do contrato, conforme o artigo 477 da CLT, sob pena de multa. O advogado Alison Kaizer lembra que o atraso no pagamento, por si só, gera multa, e não indenização por dano moral automático.
Após receber a mensagem, os advogados orientam o trabalhador a salvar a conversa completa, confirmar por escrito a data do recebimento, verificar a baixa na Carteira de Trabalho Digital, exigir o termo de rescisão e as guias, e checar se o depósito do FGTS e a multa de 40% entraram na conta vinculada.
Os advogados alertam que um detalhe pode passar despercebido: quando o aviso prévio é indenizado, a data de saída deve incluir a projeção do aviso, o que repercute em férias, 13º e tempo de serviço.
A advogada Patrícia Pena alerta que as empresas não devem confundir comunicação digital com informalidade, reforçando a necessidade de profissionalismo. O ideal é que a mensagem seja estritamente objetiva, informando apenas o desligamento, a data, a modalidade do aviso prévio e as orientações sobre documentos, sem comentários depreciativos ou justificativas emocionais.
Como resume o advogado Alison Kaizer: “A orientação aos gestores é escrever pensando em como a mensagem será lida em uma audiência, anos depois, por um juiz que não conhece o contexto”. Além disso, os especialistas lembram que o cuidado mais negligenciado é verificar eventuais estabilidades (como gestantes ou funcionários em tratamento de saúde) antes de efetuar a dispensa por aplicativo.
Kaizer destaca que a agilidade do meio digital eliminou a conferência que antes acontecia na preparação da reunião presencial, e o erro pode custar a reintegração ou a indenização de todo o período de estabilidade.
"Minha orientação é simples: a lei permite demitir por mensagem, mas permissão não é recomendação", conclui Alison. Sempre que possível, ele sugere a conversa presencial, com o canal digital usado apenas como confirmação documental.
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