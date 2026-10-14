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Direitos trabalhistas

Demissão por whatsapp gera direito a danos morais? Veja o que diz a lei

Em um caso recente, uma auxiliar administrativa que prestava serviços mediante terceirização foi comunicada pelo aplicativo de mensagens que o contrato não seria renovado

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 11:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 out 2026 às 11:19
Mensagem de texto em aplicativos comunicou demissão
Mensagem de texto em aplicativos comunicou demissão Magnific

Um trabalhador foi demitido e recebeu a notícia por uma mensagem de WhatsApp. Mas será que esse tipo de conduta gera direito a danos morais? Apesar de ser uma situação desagradável, isso não garante, por si só, a indenização.


O assunto ganhou repercussão após uma auxiliar administrativa terceirizada que prestava serviços ao Estado do Rio Grande do Sul ser avisada pelo aplicativo de que seu contrato não seria renovado. Ela procurou a Justiça do Trabalho alegando que, além de ser dispensada por mensagem, não recebeu corretamente as verbas rescisórias. A mulher sustentou ainda que a dispensa foi desrespeitosa, requerendo indenização por danos morais.


A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que, apesar de não ser o meio mais tradicional ou recomendado, o uso de aplicativos de mensagem para informar o desligamento não configura automaticamente uma ofensa à dignidade do funcionário.

A relatora do caso, a desembargadora Ana Ilca Harter Saalfeld, considerou que a dispensa por meio eletrônico, embora pouco cortês, não ultrapassa os limites do poder diretivo do empregador.


Os advogados trabalhistas Patrícia Pena da Motta Leal e Alison Kaizer ressaltam que a decisão segue uma lógica já consolidada: a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não exige uma forma específica para comunicar a dispensa, como reunião presencial, carta física ou testemunha.

O que realmente importa não é o canal da mensagem, mas se o aviso foi claro, entregue ao próprio funcionário e feito com respeito

Patrícia Pena Advogada trabalhista

Entretanto, Alison Kaizer lembra que a liberdade quanto ao meio de informação ao trabalhador não alcança o que vem após a mensagem. Segundo ele, a baixa na Carteira de Trabalho, o termo de rescisão, a liberação das guias e o pagamento das verbas no prazo legal continuam obrigatórios.


“A recomendação é que essa comunicação seja feita por escrito, porque é a data registrada que define a contagem de todos os prazos da rescisão”, alerta.


Kaizer lembra que o dano moral não nasce do meio utilizado, mas do modo como a pessoa foi tratada. Para os dois especialistas, a indenização depende de uma circunstância adicional, capaz de atingir a honra, a imagem ou a intimidade do trabalhador.

O advogado explica que a hipótese mais grave é a exposição pública, como comunicar o desligamento em um grupo de mensagens, diante de colegas ou clientes. Segundo ele, podem levar à condenação mensagens com ironia, deboche ou acusações sem apuração, assim como a dispensa discriminatória ou retaliatória, comunicada logo após licença médica, gravidez, doença grave ou denúncia interna.


Ele alerta ainda que outro cenário é o abandono do trabalhador depois do aviso: demitir e desaparecer, sem documentos, sem liberar o FGTS e sem pagar.

Demissão whatsapp de (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

“Comunicar individualmente o fim do contrato por aplicativo é uma coisa; usar o mesmo meio para expor ou constranger o empregado é outra”, complementa Patrícia Pena.


A falta de provas pesou na decisão do TRT gaúcho. A advogada observa que a deliberação registrou que a trabalhadora não apresentou elementos objetivos de abalo psicológico, prejuízo à imagem ou violação a direitos de personalidade. Para ela, a percepção subjetiva de desconforto com a demissão, isoladamente, não basta. É preciso demonstrar uma conduta patronal ilícita ou abusiva, como ressalta Patrícia.

O trabalhador que se sentiu humilhado deve preservar a conversa inteira, e não apenas um print recortado. Kaizer recomenda a ata notarial, que confere fé pública ao conteúdo e é mais difícil de ser contestada pela defesa.


Ele complementa ainda que testemunhas, sobretudo colegas que presenciaram a repercussão, seguem sendo a prova mais forte.

Se houver consequências para a saúde, atestados e prontuários devem ser reunidos logo após o episódio

Alison Kaizer Advogado trabalhista

Quais são os direitos?

A demissão por meio de mensagem de aplicativo não altera nenhum direito rescisório. Na dispensa sem justa causa, o trabalhador tem direito a aviso prévio de 30 dias, acrescido de três dias por ano trabalhado até o limite de 90 dias, saldo de salário, férias com o terço constitucional, 13º proporcional, FGTS com multa de 40% e guias do seguro-desemprego, quando cumpridos os requisitos.


O prazo para o pagamento das verbas rescisórias é de dez dias a partir do fim do contrato, conforme o artigo 477 da CLT, sob pena de multa. O advogado Alison Kaizer lembra que o atraso no pagamento, por si só, gera multa, e não indenização por dano moral automático.


Após receber a mensagem, os advogados orientam o trabalhador a salvar a conversa completa, confirmar por escrito a data do recebimento, verificar a baixa na Carteira de Trabalho Digital, exigir o termo de rescisão e as guias, e checar se o depósito do FGTS e a multa de 40% entraram na conta vinculada.

Os advogados alertam que um detalhe pode passar despercebido: quando o aviso prévio é indenizado, a data de saída deve incluir a projeção do aviso, o que repercute em férias, 13º e tempo de serviço.

Alerta para empresas

A advogada Patrícia Pena alerta que as empresas não devem confundir comunicação digital com informalidade, reforçando a necessidade de profissionalismo. O ideal é que a mensagem seja estritamente objetiva, informando apenas o desligamento, a data, a modalidade do aviso prévio e as orientações sobre documentos, sem comentários depreciativos ou justificativas emocionais. 


Como resume o advogado Alison Kaizer: “A orientação aos gestores é escrever pensando em como a mensagem será lida em uma audiência, anos depois, por um juiz que não conhece o contexto”. Além disso, os especialistas lembram que o cuidado mais negligenciado é verificar eventuais estabilidades (como gestantes ou funcionários em tratamento de saúde) antes de efetuar a dispensa por aplicativo. 

Kaizer destaca que a agilidade do meio digital eliminou a conferência que antes acontecia na preparação da reunião presencial, e o erro pode custar a reintegração ou a indenização de todo o período de estabilidade.


"Minha orientação é simples: a lei permite demitir por mensagem, mas permissão não é recomendação", conclui Alison. Sempre que possível, ele sugere a conversa presencial, com o canal digital usado apenas como confirmação documental.

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