Demissão por whatsapp gera direito a danos morais? Veja o que diz a lei

Um trabalhador foi demitido e recebeu a notícia por uma mensagem de WhatsApp. Mas será que esse tipo de conduta gera direito a danos morais? Apesar de ser uma situação desagradável, isso não garante, por si só, a indenização .





O assunto ganhou repercussão após uma auxiliar administrativa terceirizada que prestava serviços ao Estado do Rio Grande do Sul ser avisada pelo aplicativo de que seu contrato não seria renovado . Ela procurou a Justiça do Trabalho alegando que, além de ser dispensada por mensagem, não recebeu corretamente as verbas rescisórias . A mulher sustentou ainda que a dispensa foi desrespeitosa, requerendo indenização por danos morais .





A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que, apesar de não ser o meio mais tradicional ou recomendado, o uso de aplicativos de mensagem para informar o desligamento não configura automaticamente uma ofensa à dignidade do funcionário.