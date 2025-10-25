Home
De salário mínimo a 'Rainha das Lives': comércio on-line muda a vida de apresentadora

Bianka Boldrini conta como trocou o emprego para alcançar faturamento que chega a R$ 30 mil com vendas pelas redes sociais

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:59

"Rainha das Lives" é como Bianka Boldrini se apresenta. A profissional transformou sua vida com o comércio on-line e está provando que é possível construir um negócio a partir da internet. Sua história teve uma grande transformação: a apresentadora saiu de um emprego em que recebia apenas um salário mínimo para alcançar um faturamento mensal que, segundo ela, varia entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, com um volume de vendas que já ultrapassou a marca de R$ 20 milhões em cinco anos.

Tudo começou durante a pandemia, quando o comércio físico parou devido às restrições impostas à circulação de pessoas. Inspirada por uma live de música que produziu com o marido e teve boa audiência, Bianka teve a ideia de usar o Instagram para vender os produtos da loja em que trabalhava. E deu certo! O sucesso da live fez com que ela deixasse o emprego fixo para se dedicar exclusivamente às transmissões, trabalhando por conta própria "de domingo a domingo", como destaca.

Bianka afirma que sua rotina é intensa, com lives que duram no mínimo quatro horas e, algumas vezes, já se estenderam por 16 horas seguidas. Além da dedicação, a apresentadora investe em estratégia: mantém as lojas preparadas, com iluminação adequada e produtos precificados e agrupados. Segundo ela, esse cuidado facilita as vendas para todo o Brasil e até para o exterior, incluindo Boston e Las Vegas, nos Estados Unidos.

Quer descobrir como essa ex-funcionária que ganhava um salário mínimo transformou coragem e carisma em um negócio que movimenta até meio milhão de reais por mês e entender a preparação e a estratégia por trás de uma live de sucesso? Assista  acima ao vídeo completo .

