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Alívio no bolso

Ceia de Natal: chef Juarez Campos ensina receitas a partir de R$ 34

Confira opções de pratos econômicos sem deixar de lado bons ingredientes e o sabor que só esse período do ano tem

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 08:21

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

21 dez 2024 às 08:21
Muitas famílias ficam preocupadas em estourar o orçamento ao preparar a ceia de Natal. Mas existem receitas que permitem uma festa nutritiva e barata. O Tá no Lucro conversou com o chef capixaba Juarez Campos para pegar algumas dicas. E ele ensina o preparo de algumas opções saborosas como salada, frango e carne que cabem no bolso. Confira:

Salada Natalina

INGREDIENTES:

4 batatas cozidas e cortadas em cubos - R$ 3,19
½ lata de abacaxi em calda, escorrido e em cubos - R$ 10,45
500 gramas de peito de peru defumado em cubos - R$ 20,97
3 maçãs vermelhas com casca e em cubos (conservar em água com suco de limão para que elas não escureçam) - R$ 2,19
100 gramas de uvas-passas aferventadas - R$ 3,19
1 cebola média picada e aferventada - R$ 0,80
200 gramas de uvas verdes sem caroço e cortadas ao meio - R$ 6,76
250 gramas de maionese light - R$ 4,99
100 gramas de creme de leite em caixinha - R$ 1,44
1 colher de chá de mostarda - R$ 0,27
100 ml de azeite de oliva extravirgem - R$ 9,98
2 kiwis sem casca e em cubos - R$ 8,98
1 colher de chá de salsa picada - R$ 2,99 (o maço)
alface-crespa para enfeitar - R$ 2,99 (o pé)
½ manga palmer em cubos (opcional)
sal, pimenta-do-reino branca e nozes a gosto

MODO DE PREPARO:

Inicialmente, misture a maionese, o creme de leite, a mostarda, o azeite, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino. Após a mistura, basta acrescentar todos os outros ingredientes, salpicando nozes para decorar. A dica do Chef Juarez é servir a salada em uma travessa enfeitada com a alface-crespa.

Com os ingredientes, a receita rende dez porções. Considerando o preço médio dos produtos em três supermercados da Grande Vitória consultados na primeira quinzena de dezembro, a receita pode ser feita por cerca de R$ 91,47. Vale lembrar que são consideradas as quantidades necessárias para a receita, já que muitos dos produtos podem ser comprados a granel.

Frango com creme de milho e requeijão

INGREDIENTES:

1 kg de filé de peito de frango - R$ 16,70
1 copo de requeijão cremoso - R$ 8,39
1 lata de milho-verde - R$ 3,19
1 caixa de creme de leite em caixinha - R$ 2,88
2 colheres de sopa de parmesão ralado - R$ 3,82
2 colheres de sopa de óleo de milho ou algodão - R$ 0,43
Sal, pimenta-do-reino e tempero mix de ervas a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte os peitos de frango em cubos médios e tempere com sal, pimenta-do-reino, limão e o mix de ervas. Deixe o frango por 30 minutos no tempero e, após isso, refogue, sem dourar, os cubos de frango no óleo. Transfira os ingredientes para um refratário e, enquanto isso, bata o requeijão, o milho e o creme de leite. Essa mistura vai ser utilizada para cobrir os cubos de frango.

Com a mistura acima do frango, salpique o parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido em 220 graus por 30 minutos ou até dourar. A dica é servir com arroz branco misturado com salsinha picada e batata palha. Com a quantidade de ingredientes apontada pelo Chef Juarez, a receita rende seis porções, custando cerca de R$ 34,41.

A terceira receita do Chef Juarez é voltada para o aproveitamento de carnes de churrasco ou até mesmo das aves assadas na ceia. Ou seja, é um prato que pode ser feito para aquele almoço especial depois do dia 24.

Carne Espiritual

INGREDIENTES:

1 kg de sobras de carne (ou o que estiver disponível)
1 cebola grande picada - R$ 0,80
1 cenoura grande ralada grossa - R$ 0,78
6 dentes de alho grande picados - R$ 2,19
6 tomates sem pele e sem sementes picados - R$ 4,14
2 colheres de sopa de salsa picada - R$ 2,99 (o maço)
2 colheres de sopa de cebolinha picada - R$ 2,99 (o maço)
½ xícara de azeite - R$ 11,98
1 xícara de azeitonas verdes picadas (opcional) - R$ 3,98
1 colher de chá de colorau - R$ 3,49 (pacote de 30 g)
Biscoito cream-cracker passado no processador ou farinha de rosca - R$ 2,49
1 xícara de caldo de carne (pode ser aproveitado de outras receitas)
4 xícaras de molho branco (bechamel) - R$ 8,40
1 colher de sopa de manteiga - R$ 0,72
Parmesão ralado a gosto - R$ 5,00
Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

MODO DE PREPARO:

Refogue a cebola, o alho e o colorau no azeite. Junte a cenoura, o tomate, a salsa, a cebolinha e refogue os ingredientes. Na sequência, adicione as carnes, as azeitonas e, se precisar, um pouco do caldo de carne. Após essa etapa, refogue e verifique o tempero.

Na montagem, a recomendação é colocar o refogado em um refratário, cobrindo a carne com o molho branco. Polvilhe parmesão e, sobre ele, adicione a farofa de cream-cracker.

Salpique pedacinhos de manteiga e leve ao forno pré-aquecido em 250 graus e deixe gratinar. Sirva com arroz branco ou arroz de brócolis.

O custo fica menos de R$ 50 numa receita para seis pessoas.

Vale salientar que os preços foram consultados pela reportagem em três supermercados da Grande Vitória durante o início da segunda quinzena de dezembro. Portanto, os valores podem sofrer alterações de acordo com a gestão de cada um dos comércios, o que pode resultar em números maiores ou menores até a data da ceia. Para que a economia de fato seja efetiva, também é importante considerar custos como o deslocamento até os locais de compra.
Bacalhau espiritual, arroz de lombo e frango à francesa: confira outras receitas baratas

Mais dicas de economia

Antes de partir para o fogão, o economista Ricardo Paixão recomenda que cada família defina o orçamento para a ceia, listando os itens que pretende consumir e pontuando quanto pode gastar.
“A população deve pesquisar bem, ver o que pode ser substituído e evitar itens que acabam destoando do orçamento. Se possível, compre itens mais baratos, de repente, compre carnes mais em conta e recorra até mesmo ao bom e velho churrasco”, exemplifica Paixão.
Segundo Ricardo, além de buscar por produtos mais baratos, a organização financeira também é crucial para este momento do ano, o que é corroborado pelo também economista Felipe Storch Damasceno. De acordo com ele, o período de festas sempre tem um aumento no preço dos itens mais demandados para presentes e receitas; e, neste ano, dois fatores também contribuem para uma conta mais cara nos mercados e lojas.
“Em 2024, temos a inflação dos alimentos bem alta e o dólar também alto, o que traz mais impactos ao bolso do consumidor, considerando que muitos itens típicos do Natal são importados”, frisa Felipe. Para driblar isso, algumas dicas são essenciais para reduzir o valor da ceia:

01

Planeje com antecedência e evite fazer comida demais

Com o preço dos alimentos nas alturas, o planejamento é essencial para evitar um caminho de gastos desnecessários. Planejar e adequar a ceia ao número de convidados é importante para gastar menos e ter menos sobras.

02

Se possível, faça uma ceia colaborativa

A ideia dos economistas é voltada para a reunião de pratos ou até mesmo de dinheiro. Assim, todos os participantes contribuem de forma justa para a ceia, e os custos não ficam apenas para o anfitrião.

03

Priorize pratos e produtos brasileiros

Além da ideia dos economistas, a dica também é dada pelo Chef Juarez Campos. Nesta época do ano, apostar em produtos nacionais como frutas, grãos e carnes pode dar um alívio no bolso sem deixar de lado as boas receitas.

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