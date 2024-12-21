Ceia de Natal: chef Juarez Campos ensina receitas a partir de R$ 34

Salada Natalina
INGREDIENTES:
4 batatas cozidas e cortadas em cubos - R$ 3,19
½ lata de abacaxi em calda, escorrido e em cubos - R$ 10,45
500 gramas de peito de peru defumado em cubos - R$ 20,97
3 maçãs vermelhas com casca e em cubos (conservar em água com suco de limão para que elas não escureçam) - R$ 2,19
100 gramas de uvas-passas aferventadas - R$ 3,19
1 cebola média picada e aferventada - R$ 0,80
200 gramas de uvas verdes sem caroço e cortadas ao meio - R$ 6,76
250 gramas de maionese light - R$ 4,99
100 gramas de creme de leite em caixinha - R$ 1,44
1 colher de chá de mostarda - R$ 0,27
100 ml de azeite de oliva extravirgem - R$ 9,98
2 kiwis sem casca e em cubos - R$ 8,98
1 colher de chá de salsa picada - R$ 2,99 (o maço)
alface-crespa para enfeitar - R$ 2,99 (o pé)
½ manga palmer em cubos (opcional)
sal, pimenta-do-reino branca e nozes a gosto
MODO DE PREPARO:
Inicialmente, misture a maionese, o creme de leite, a mostarda, o azeite, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino. Após a mistura, basta acrescentar todos os outros ingredientes, salpicando nozes para decorar. A dica do Chef Juarez é servir a salada em uma travessa enfeitada com a alface-crespa.
Com os ingredientes, a receita rende dez porções. Considerando o preço médio dos produtos em três supermercados da Grande Vitória consultados na primeira quinzena de dezembro, a receita pode ser feita por cerca de R$ 91,47. Vale lembrar que são consideradas as quantidades necessárias para a receita, já que muitos dos produtos podem ser comprados a granel.
Frango com creme de milho e requeijão
INGREDIENTES:
1 kg de filé de peito de frango - R$ 16,70
1 copo de requeijão cremoso - R$ 8,39
1 lata de milho-verde - R$ 3,19
1 caixa de creme de leite em caixinha - R$ 2,88
2 colheres de sopa de parmesão ralado - R$ 3,82
2 colheres de sopa de óleo de milho ou algodão - R$ 0,43
Sal, pimenta-do-reino e tempero mix de ervas a gosto
MODO DE PREPARO:
Corte os peitos de frango em cubos médios e tempere com sal, pimenta-do-reino, limão e o mix de ervas. Deixe o frango por 30 minutos no tempero e, após isso, refogue, sem dourar, os cubos de frango no óleo. Transfira os ingredientes para um refratário e, enquanto isso, bata o requeijão, o milho e o creme de leite. Essa mistura vai ser utilizada para cobrir os cubos de frango.
Com a mistura acima do frango, salpique o parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido em 220 graus por 30 minutos ou até dourar. A dica é servir com arroz branco misturado com salsinha picada e batata palha. Com a quantidade de ingredientes apontada pelo Chef Juarez, a receita rende seis porções, custando cerca de R$ 34,41.
Carne Espiritual
INGREDIENTES:
1 kg de sobras de carne (ou o que estiver disponível)
1 cebola grande picada - R$ 0,80
1 cenoura grande ralada grossa - R$ 0,78
6 dentes de alho grande picados - R$ 2,19
6 tomates sem pele e sem sementes picados - R$ 4,14
2 colheres de sopa de salsa picada - R$ 2,99 (o maço)
2 colheres de sopa de cebolinha picada - R$ 2,99 (o maço)
½ xícara de azeite - R$ 11,98
1 xícara de azeitonas verdes picadas (opcional) - R$ 3,98
1 colher de chá de colorau - R$ 3,49 (pacote de 30 g)
Biscoito cream-cracker passado no processador ou farinha de rosca - R$ 2,49
1 xícara de caldo de carne (pode ser aproveitado de outras receitas)
4 xícaras de molho branco (bechamel) - R$ 8,40
1 colher de sopa de manteiga - R$ 0,72
Parmesão ralado a gosto - R$ 5,00
Sal e pimenta-do-reino branca a gosto
MODO DE PREPARO:
Refogue a cebola, o alho e o colorau no azeite. Junte a cenoura, o tomate, a salsa, a cebolinha e refogue os ingredientes. Na sequência, adicione as carnes, as azeitonas e, se precisar, um pouco do caldo de carne. Após essa etapa, refogue e verifique o tempero.
Na montagem, a recomendação é colocar o refogado em um refratário, cobrindo a carne com o molho branco. Polvilhe parmesão e, sobre ele, adicione a farofa de cream-cracker.
Salpique pedacinhos de manteiga e leve ao forno pré-aquecido em 250 graus e deixe gratinar. Sirva com arroz branco ou arroz de brócolis.
O custo fica menos de R$ 50 numa receita para seis pessoas.