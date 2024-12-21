Ceia de Natal: chef Juarez Campos ensina receitas a partir de R$ 34

INGREDIENTES:



1 kg de sobras de carne (ou o que estiver disponível)

1 cebola grande picada - R$ 0,80

1 cenoura grande ralada grossa - R$ 0,78

6 dentes de alho grande picados - R$ 2,19

6 tomates sem pele e sem sementes picados - R$ 4,14

2 colheres de sopa de salsa picada - R$ 2,99 (o maço)

2 colheres de sopa de cebolinha picada - R$ 2,99 (o maço)

½ xícara de azeite - R$ 11,98

1 xícara de azeitonas verdes picadas (opcional) - R$ 3,98

1 colher de chá de colorau - R$ 3,49 (pacote de 30 g)

Biscoito cream-cracker passado no processador ou farinha de rosca - R$ 2,49

1 xícara de caldo de carne (pode ser aproveitado de outras receitas)

4 xícaras de molho branco (bechamel) - R$ 8,40

1 colher de sopa de manteiga - R$ 0,72

Parmesão ralado a gosto - R$ 5,00

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto



MODO DE PREPARO:



Refogue a cebola, o alho e o colorau no azeite. Junte a cenoura, o tomate, a salsa, a cebolinha e refogue os ingredientes. Na sequência, adicione as carnes, as azeitonas e, se precisar, um pouco do caldo de carne. Após essa etapa, refogue e verifique o tempero.



Na montagem, a recomendação é colocar o refogado em um refratário, cobrindo a carne com o molho branco. Polvilhe parmesão e, sobre ele, adicione a farofa de cream-cracker.



Salpique pedacinhos de manteiga e leve ao forno pré-aquecido em 250 graus e deixe gratinar. Sirva com arroz branco ou arroz de brócolis.



O custo fica menos de R$ 50 numa receita para seis pessoas.