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Designer de natal

Empreendedor monta árvores de Natal e garante a renda do ano inteiro

Victor Norbim começou a trabalhar nesse ramo em 2019 e, atualmente, possui uma empresa especializada em prestar esse tipo de serviço; há clientes que gastam até R$ 6 mil na decoração natalina

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 11:31

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

17 dez 2024 às 11:31
Victor Norbim começou a trabalhar com o natal em 2019
Victor Norbim conseguiu aliar paixão e trabalho ao fazer decoração de Natal Crédito: Acervo pessoal
Natal é uma das datas comemorativas mais esperadas do ano, por ser uma festividade que reúne a família e amigos, além dos pratos e quitutes especiais da data. Por isso, casas e estabelecimentos começam a entrar no clima natalino meses antes, através de decorações como guirlanda, presépios, papais noéis e a tradicional ávore de Natal. Mas você sabia que existe um ramo específico para isso e que é possivel contratar um profissional para esses serviços?
É isso mesmo. Existem especialistas que dedicam os últimos meses do ano para dar cor e forma ao Natal de outras pessoas e garantir boa parte do faturamento anual. Quando o assunto é montar a árvore, o que não falta é opção para deixá-la a cara da festividade. O que não faltam são opções de ornamentações — com bolas metalizadas, laços, pisca-piscas, flores e arranjos de todas as cores e tamanhos —, tudo para atender a todos os gostos. O que esses especialistas fazem é entender o que o cliente deseja e colocar a mão na massa para realizar os pedidos.

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Um desses profissionais, que podem ser chamados de designers de Natal, é Victor Norbim, que começou a trabalhar com decoração natalina em 2019 e encontrou uma oportunidade de empreender e faturar trabalhando com sua paixão. “Eu sempre trabalhei com vendas, estou nesse ramo há mais de 10 anos, até que, um dia, eu comecei a trabalhar em uma loja de utilidades do lar e decoração em geral, na Praia do Canto (Vitória)”, conta.
“No final do ano, a gente começa a montar a loja para o Natal. Começamos em setembro e, em outubro, a gente faz uma inauguração. Aí, outubro, novembro e dezembro são os meses em que a gente 'vende o Natal'. E, dentro disso, entram as árvores, bolas, presépio, tudo relacionado”, detalha Victor.
Durante o trabalho no estabelecimento comercial, Victor se deu conta de que este era um mercado que poucas pessoas estavam inseridas e enxergou uma nova possibilidade. “O que acontece é que é um serviço que não tem ninguém que faça, que é a montagem de árvores, até porque é um trabalho sazonal. Então, ninguém quer se profissionalizar para trabalhar durante três meses, sem saber se é rentável. Quem vai investir em um curso caríssimo para montar a árvore de Natal?”

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O designer conta que teve a chance de aprender o ofício com uma funcionária que trabalhava há 20 anos no estabelecimento e que percebeu que, desde o início, levava jeito para o trabalho. “Eu comecei a montar as árvores de graça e descobri prazer por esse hobby. Também percebi que era rentável.” E, durante a experiência, Victor percebeu que o trabalho envolvia outras funções. 
"Dentro do Natal, existem nichos, então nem sempre o cliente procura a árvore. Tem clientes que querem, por exemplo, uma mesa posta para o jantar de Natal ou o almoço do dia 25, montar uma vitrine natalina e por aí vai"
Victor Norbim - Designer de natal
Em 2021, Victor conquistou seus primeiros clientes na loja em que trabalhava. "Eu comecei a ter os meus próprios clientes. As vendas são longas, porque eu preciso entender qual é o desejo das pessoas. Quantas bolas eu preciso para colocar na árvore? Qual o tamanho de árvore que você tem? Para trabalhar em cima disso. Você tem que saber tudo isso, até porque são clientes exigentes, que gastavam R$ 6 mil.”
"Nessa época, eu fazia as vendas e oferecia o meu serviço de montagem por fora”, detalha. “Como eu ainda era CLT, tinha que encaixar esse serviço antes e depois do meu expediente.”

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Depois de adquirir a experiência na loja, Victor decidiu abrir sua própria empresa em 2023 e se dedicar ainda mais às decorações. “Na minha empresa, eu não trabalho com estoque e, sim, com a minha mão de obra. Quando alguém procura o meu serviço, o primeiro passo é saber o orçamento do cliente e o que ele deseja, por exemplo: ‘Eu quero uma árvore de Natal para a minha empresa e posso gastar até R$ 5mil’. A partir daí, eu ofereço uma consultoria para entender tamanho, cores e o estilo de decoração”. relata.
O especialista explica que o valor da mão de obra pode ou não estar incluído no orçamento total, mas que os clientes costumam pagar o valor à parte. “Com isso definido, a gente agenda o dia da montagem”. O custo para montar uma árvore de natal vai depender de alguns fatores, como o tamanho da árvore, “Eu monto todo tipo de árvore medindo desde 1,50m até 2,40m, mas já cheguei a fazer uma de 3,80m para uma casa.” 
Os materiais para a montagem são adquiridos em lojas de decoração que Victor tem parceria, incluindo o local do seu antigo emprego. "Eu faço um consignado com a loja, levo as decorações para a casa do cliente e, depois da montagem, a pessoa acerta com a loja o valor que foi gasto. Eu faço árvores muito diferentes umas das outras, porque o cliente quer uma ideia única, uma árvore personalizada. São pessoas que amam muito o Natal e pensam em todos os detalhes", explica.

Árvores da natal feitas pelo designer Victor Norbim

O empreendedor conta que tem clientes fixos, mas que a cada ano consegue atender mais pessoas “Não é todo mundo que compra o meu trabalho, tem gente que acha surpérfluo e não pode ou não pagaria R$ 800 para eu ir até a sua casa e montar uma árvore de Natal. Eu consigo novos clientes com as indicações das pessoas que eu presto o serviço. Quem me contrata já conhece o meu trabalho e confia que eu vou entregar um bom resultado”, comenta.
Norbim garante que outro motivo do seu trabalho ter dado certo é trabalhar com o máximo de públicos possíveis, para aumentar a clientela. “Eu também me destaquei nesse meio porque eu não atendo um público específico. Eu trabalho muito bem com orçamentos menores, de R$ 150, por exemplo”.
"É muito difícil distinguir quem tem mais e quem tem menos, até porque, às vezes, quem tem mais dinheiro nem sempre vai querer pagar e, quem tem menos, parcela em 'mil vezes' e leva. Não dá para identificar"
Victor Norbim  - Designer de  natal
O designer garante que o faturamento que ele consegue nessa época com todos os serviços natalinos garante renda para o ano inteiro. Entretanto, nos outros meses do ano, ele trabalha com decoração e confecção de arranjos florais. “Com a minha renda consegui comprar meu carro e manter um padrão de vida bacana e confortável. Eu também faço arranjo florais, que aprendi a fazer na loja que eu trabalhava, e são arranjos de R$300,00 a R$600,00”.

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