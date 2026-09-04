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Oportunidade

Prefeitura abre vagas para capacitação gratuita de empreendedores na Serra

Oficinas gratuitas para micro e pequenos negócios abordam estratégias de gestão e ferramentas para melhorar os resultados

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 16:00

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

04 set 2026 às 16:00
O projeto planeja auxiliar os micro e pequenos empreendedores capixabas Divulgação

Ao longo deste mês de setembro a Prefeitura da Serra vai disponibilizar oficinas gratuitas de capacitação para micro e pequenos empreendedores que desejam melhorar a gestão do negócio. As ações serão realizadas dos dias 16 a 30, no auditório do Sebrae, em Laranjeiras. As vagas são gratuitas e limitadas, com inscrições prévias.


A programação terá conteúdos práticos sobre gestão e empreendedorismo, além de estratégias para melhorar os resultados, fortalecer os negócios e criar novas oportunidades de crescimento. 


A iniciativa é promovida pelo Centro Integrado de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Ciampe), departamento vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec), em parceria com o Sebrae/ES.

Programação

Oficina “Faça marketing digital bem-feito no seu negócio”

Data: 16/09/2026 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30


Oficina “Formação do Preço de Venda para o Comércio’

Data: 23/09/2026 (quarta-feira)

Horário: 13h às 17h


Oficina “IA para Pequenos Negócios”

Data: 30/09/2026 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30

Inscrição

As inscrições podem ser feitas presencialmente, na sede do Ciampe, localizada no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. São realizadas também pelo aplicativo Ciampe Serra Virtual. Após a instalação do app, o usuário deve acessar a seção Aprenda, clicar em Calendário de Capacitações para visualizar a programação completa e selecionar o tema de interesse. 


No post da oficina escolhida, basta clicar em "Inscreva-se agora", que direcionará o usuário para atendimento via WhatsApp com a equipe do Sebrae Laranjeiras, onde a inscrição será confirmada. Para saber mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (27) 98182-0504.

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