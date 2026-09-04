Prefeitura abre vagas para capacitação gratuita de empreendedores na Serra

Ao longo deste mês de setembro a Prefeitura da Serra vai disponibilizar oficinas gratuitas de capacitação para micro e pequenos empreendedores que desejam melhorar a gestão do negócio. As ações serão realizadas dos dias 16 a 30, no auditório do Sebrae, em Laranjeiras. As vagas são gratuitas e limitadas, com inscrições prévias.
A programação terá conteúdos práticos sobre gestão e empreendedorismo, além de estratégias para melhorar os resultados, fortalecer os negócios e criar novas oportunidades de crescimento.
A iniciativa é promovida pelo Centro Integrado de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Ciampe), departamento vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec), em parceria com o Sebrae/ES.
Oficina “Faça marketing digital bem-feito no seu negócio”
Data: 16/09/2026 (quarta-feira)
Horário: 8h30 às 12h30
Oficina “Formação do Preço de Venda para o Comércio’
Data: 23/09/2026 (quarta-feira)
Horário: 13h às 17h
Oficina “IA para Pequenos Negócios”
Data: 30/09/2026 (quarta-feira)
Horário: 8h30 às 12h30
As inscrições podem ser feitas presencialmente, na sede do Ciampe, localizada no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. São realizadas também pelo aplicativo Ciampe Serra Virtual. Após a instalação do app, o usuário deve acessar a seção Aprenda, clicar em Calendário de Capacitações para visualizar a programação completa e selecionar o tema de interesse.
No post da oficina escolhida, basta clicar em "Inscreva-se agora", que direcionará o usuário para atendimento via WhatsApp com a equipe do Sebrae Laranjeiras, onde a inscrição será confirmada. Para saber mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (27) 98182-0504.