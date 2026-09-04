Prefeitura abre vagas para capacitação gratuita de empreendedores na Serra

Ao longo deste mês de setembro a Prefeitura da Serra vai disponibilizar oficinas gratuitas de capacitação para micro e pequenos empreendedores que desejam melhorar a gestão do negócio. As ações serão realizadas dos dias 16 a 30, no auditório do Sebrae, em Laranjeiras. As vagas são gratuitas e limitadas, com inscrições prévias.





A programação terá conteúdos práticos sobre gestão e empreendedorismo, além de estratégias para melhorar os resultados, fortalecer os negócios e criar novas oportunidades de crescimento.





A iniciativa é promovida pelo Centro Integrado de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Ciampe), departamento vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec), em parceria com o Sebrae/ES.