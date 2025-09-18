Programa social

Bolsa Família: pagamentos vão até o dia 30; confira as datas

Pagamentos começaram na última quarta-feira (17), e beneficiários com o Número de identificação Social (NIS) de final 1 foram os primeiros a receber

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:05

A Caixa Econômica Federal iniciou os pagamentos do Bolsa Família de setembro. Crédito: Reprodução/Agência Brasil

Seguindo o calendário nacional de auxílios, a Caixa Econômica Federal iniciou os depósitos do Bolsa Família de setembro na última quarta-feira (17). Os primeiros a receber foram os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O cronograma de pagamentos vai até o próximo dia 30. Confira o calendário deste mês:

Período de pagamento nos próximos meses

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o benefício é necessário ter renda mensal familiar per capita de até R$ 218. Para saber essa renda, é preciso somar a renda total da família e dividir pelo número de integrantes. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam manter crianças e adolescentes da família na escola, além de ter carteiras de vacinação atualizadas e, em caso de gestantes, fazer o acompanhamento pré-natal.

Para participar do programa, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), sistema que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras. Estar no CadÚnico não significa a entrada automática no Bolsa Família. É apenas pré-requisito no processo de validação do programa.

O auxílio recebido pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa TEM e internet banking. Assim, não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque do valor.

