Banestes lucra R$ 304 milhões em 9 meses e alcança melhor resultado da instituição

Banco capixaba registrou R$ 111 milhões de ganhos no 3º trimestre de 2025, conforme balanço divulgado na última quinta-feira (13) ao mercado de capitais

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:10

Nova logomarca do Banestes, Sede Administrativa, Centro
Banco lançou nova logo em outubro de 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) fechou o 3º trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 111 milhões, crescimento de 21,6% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado de janeiro a setembro, o ganho soma R$ 304 milhões, o maior resultado já registrado pela instituição, que, aos 88 anos, lançou uma nova identidade visual para rejuvenescer sua marca e se tornar mais digital.

A carteira de crédito ampliada chegou a R$ 15,1 bilhões em setembro, avanço de 8,3% em 12 meses, conforme balanço divulgado na última quinta-feira (13) ao mercado de capitais. Desse total, R$ 12,6 bilhões estão em crédito comercial, que subiu 13,2% na mesma base de comparação. Segundo o presidente do banco, Amarildo Casagrande, os empréstimos rurais aumentaram 33,5% em nove meses, enquanto o consignado cresceu 8,6% e se aproxima de R$ 3,7 bilhões.

O faturamento trimestral ficou em R$ 1,7 bilhão, alta de 28,4% em um ano. No período, a margem financeira líquida somou R$ 1 bilhão, e o resultado operacional alcançou R$ 464 milhões. O índice de eficiência operacional foi de 51,7%.

As receitas com tarifas e serviços atingiram R$ 98 milhões no trimestre e R$ 282 milhões no ano, puxadas pela venda de seguros, previdência e capitalização (+47,8% em 12 meses) e pelos cartões (+7,4%). O diretor de Finanças, Silvio Grillo, atribui o desempenho à “expansão das receitas e à boa gestão de despesas”.

O patrimônio líquido está em R$ 2,4 bilhões, crescimento de 5,1% em um ano. A Fitch Ratings manteve o rating do banco em AA+ (bra), com perspectiva estável. Hoje o Banestes tem 1,433 milhão de clientes, 1,07 milhão de contas correntes e presença em todos os 78 municípios capixabas, com 750 pontos de atendimento.

No trimestre, o banco distribuiu R$ 23 milhões em juros sobre capital próprio; no ano, o valor ultrapassa R$ 105 milhões, equivalente a 34,6% do lucro. De janeiro a setembro, R$ 961 milhões foram destinados à sociedade em tributos, remuneração de pessoal e distribuição de lucros.

