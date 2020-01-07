Servidores fazem outdoor para Erick Musso e o comparam ao rei Davi

Outdoor do Sindilegis em homenagem a Erick Musso e Enivaldo dos Anjos Crédito: Sindilegis

Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Sindilegis-ES) pagou por um outdoor, na esquina do prédio da Assembleia, na Enseada do Suá, para agradecer ao presidente pelas “conquistas alcançadas” pelos servidores ao longo de sua administração. Se depender dos representantes dos servidores da Assembleia Legislativa, o deputado Erick Musso (Republicanos) permanecerá na presidência da Casa por mais um bom tempo. Extremamente satisfeito com a gestão de Erick Musso, opagou por um, na esquina do prédio da Assembleia, na Enseada do Suá, para agradecer ao presidente pelas “conquistas alcançadas” pelos servidores ao longo de sua administração.

O outdoor exibe uma foto de Erick com o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), presidente do Fórum de Servidores da Assembleia. O texto traz um grande “obrigado” para cada um dos dois, estendido para “todos os deputados e deputadas”. Em destaque, a palavra “gratidão”.

Acima do outdoor do Sindilegis, há outro, bem intrigante, com o dizer: “Deus é Deus”. Nada a ver com o sindicato nem com Erick. Mas, aparentemente, o Sindilegis acredita que o presidente pode mesmo ser comparado com outro personagem bíblico.

"Deus é Deus" Crédito: Leitor

COMPARAÇÃO COM O REI DAVI

Erick Musso chegou à presidência da Assembleia aos 29 anos, em fevereiro de 2017, e ficará no cargo, pelo menos, até fevereiro de 2021.

A mensagem continha uma citação bíblica, extraída de Salmos 89:20-21: “Encontrei o meu servo Davi; ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o sustentará, e o meu braço o fará forte”. Ao fundo, uma foto do próprio Erick juntando as mãos (em gesto de comemoração ou oração). Em outras palavras, o Sindilegis praticamente comparou Erick Musso ao rei Davi.

Mensagem do Sindilegis comparando Erick Musso ao rei Davi Crédito: Leitor

A mensagem também dizia que, “nos últimos anos, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo mostrou que, com planejamento, espírito de equipe e, sobretudo, boa liderança, é possível alcançar patamares até então inimagináveis”.

Em conversa com a coluna, o presidente do Sindilegis, Gildo Gomes, confirmou o apoio à gestão de Erick: “Apoiamos a gestão do presidente Erick Musso. Apoiamos a gestão do presidente do Fórum dos Servidores, Enivaldo dos Anjos. E apoiamos os 30 deputados. É um conceito novo que foi implantado na Assembleia. Seis de janeiro é o dia de Reis Magos, mas é também o dia para você demonstrar gratidão. E nós, diante do que está acontecendo, somos muitos gratos à gestão Erick Musso, ao Enivaldo dos Anjos e aos demais deputados”.

“CAMPANHA DE GRATIDÃO”

Segundo Gildo Gomes, o outdoor será exibido por 15 dias e sua veiculação custou R$ 1,9 mil, pagos com recursos do caixa do sindicato. A peça é parte de uma “campanha de gratidão” que a entidade promoverá durante o mês de janeiro, a qual também incluirá banners dentro do edifício da Assembleia e vídeos divulgados nas redes sociais do Sindilegis.

Entre as aludidas “conquistas alcançadas” pela categoria, Gomes destaca a própria criação do Fórum dos Servidores da Assembleia, presidido por Enivaldo dos Anjos. “É o maior avanço na administração pública do país, na relação entre servidores e seus gestores”, exagera.

O fórum foi criado pelo próprio Enivaldo entre 2015 e 2016, na última presidência do deputado Theodorico Ferraço (DEM), quando Enivaldo era o 1º secretário da Mesa Diretora.

Realizadas a cada dois meses, as reuniões do Fórum ocorrem dentro do plenário da Assembleia. Normalmente, são conduzidas pelo próprio Enivaldo, mas às vezes por Erick Musso. A mesa das reuniões também é composta pelo representante do Sindilegis e pelos diretores da Assembleia. “É onde o servidor da Assembleia passa a ter voz. O sindicato tem voz coletiva. Eu falo pelos servidores e depois também é aberta a palavra para os servidores manifestarem suas demandas pessoais”, explica Gomes.

Se os pleitos da categoria têm sido atendidos a contento? O presidente do sindicato responde: “Em 2017, no primeiro ano de Erick na presidência, tínhamos pedido 16 itens. Ele cumpriu 28”. Pois é.

AS "CONQUISTAS ALCANÇADAS"

Ele exemplifica: “Tinha carreira extinta que conseguimos fazer voltar: a do técnico júnior, de ensino fundamental. A carreira foi recriada na gestão Erick Musso. Além disso, descobrimos que havia cerca de 1,3 mil processos parados junto à administração da Assembleia. Processos de anos, relativos a direitos trabalhistas, que não andavam. Isso acabou. Agora a tramitação dos processos está normal. A gente não tem mais pendência”.

Ainda segundo Gomes, a questão salarial não é o item prioritário nas discussões do Fórum dos Servidores. “No Fórum nunca foi discutida a questão salarial. Discutimos direitos que estão parados, incentivos para que você se dedique mais à sua carreira. Por incrível que pareça, ninguém nunca pediu aumento.”