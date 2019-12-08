Sem poder errar de novo, Assembleia deve ser referencial de transparência

Fachada da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Arquivo

Confiança é virtude. Virtude rara, é verdade. Mas, para os cidadãos republicanos que vivem em regimes verdadeiramente democráticos, confiar nas instituições públicas e nelas depositar certo grau de segurança é muito mais que um fenômeno filosófico.

Trata-se aqui de elemento essencial da vida cotidiana, garantindo ao cidadão a previsibilidade dos atos públicos e das condutas dos agentes políticos que estão na base e no vértice da pirâmide do Poder. Não serem surpreendidos por alterações legislativas abruptas ou por medidas executivas tomadas de chofre são garantias que toda democracia estável assegura aos seus cidadãos, porque a perenidade das normas e dos modelos institucionais reflete o grau de maturidade dos gestores, dos legisladores e, em regra, do eleitor.

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Por isso que a inusitada emenda constitucional promulgada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que agraciou eleitos a serem empossados 400 dias depois, frustrou a confiança dos capixabas em seus próprios deputados estatuais que, em Tempo de Planck, revolveram o sistema eleitoral da casa legislativa como quem vira a página de um livro em branco.

A seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil, claro, insurgiu-se contra essa conduta, o que fez apresentando argumentos jurídicos profundos. Mas os cidadãos capixabas – muito bem representados pela OAB – foram surpreendidos negativamente por esse viés expedito e mal refletido, que merece censura porque frustra a confiança do indivíduo na caixa de ressonância das democracias.

Os deputados refluíram, enfim. Mas a verdade é que o Poder Legislativo não tem mais direito de errar, de assustar, de agredir o cidadão brasileiro com condutas questionáveis no campo jurídico e ético. Ao contrário, precisa resgatar a confiança do eleitor com comportamentos intransigentes no campo deontológico, sem engodos ou jogos de palavras.

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A Assembleia Legislativa do Espírito Santo é e deve ser referencial de transparência e repositório da confiança do capixaba na democracia, agindo em conformidade com o que se espera, sem atropelos.

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Esse tempo, pensávamos todos, já estava na história, mas ressurgiu com fôlego nessa açodada mutação legislativa. As questões jurídicas seriam resolvidas pelo Poder Judiciário, mas os fantasmas dos todo-poderosos voltam a assustar quando pareciam jazer no ócio.