Transmissão de vírus

Xuxa alimenta morcegos em casa e especialista alerta sobre riscos à saúde humana

A apresentadora aparece cercada por dezenas de morcegos e demonstra tranquilidade enquanto alimenta os bichos.

Xuxa surpreendeu seus seguidores ao ser filmada alimentando morcegos em sua casa, no Rio de Janeiro. O registro foi feito por seu marido, Junno Andrade, 61, e compartilhado nos stories do Instagram do ator. >