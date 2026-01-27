Vitamina D: por que tanta gente tem deficiência ?

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:31
A vitamina D desempenha papéis essenciais no organismo, incluindo a absorção de cálcio, funções antioxidantes e anti-inflamatóriase a manutenção da saúde óssea e muscular. Embora até 90% da vitamina D possa ser produzida pelo corpo após a exposição ao sol, níveis inadequados ainda são comuns e a causa pode estar no DNA de cada pessoa.
Pesquisas recentes indicam que uma parte significativa da população brasileira apresenta deficiência ou insuficiência de vitamina D , mesmo vivendo em um país ensolarado. Um estudo epidemiológico multicêntrico revelou que, entre adultos saudáveis, 15,3% apresentavam deficiência e 50,9% insuficiência dessa vitamina, inclusive durante o verão, em cidades como São Paulo, Salvador e Curitiba.
Além disso, uma análise integrada de diferentes pesquisas no Brasil apontou que quase um terço da população pode apresentar níveis séricos inadequados de vitamina D com prevalência ainda mais elevada em idosos e em regiões com menor exposição ao sol em determinadas épocas do ano.
Ricardo Di Lazzaro, médico, doutor em genética e fundador da Genera, explica que a genética pode ser um fator determinante para entender por que algumas pessoas têm deficiência de vitamina D, mesmo com exposição suficiente ao sol.
“Variantes em genes como CYP2R1 e DHCR7, que participam das etapas de síntese e ativação da vitamina, podem reduzir a capacidade de produção endógena do nutriente. Além disso, mudanças no gene VDR, que codifica o receptor de vitamina D , podem afetar a forma como o organismo usa essa vitamina”, afirma o doutor em genética.
A deficiência de vitamina D segue sendo um problema de saúde pública em várias partes do mundo, com uma parcela significativa da população apresentando níveis abaixo dos considerados ideais para o funcionamento adequado do organismo.
“Mesmo em um país com alta disponibilidade de luz solar, fatores como estilo de vida urbano, hábitos que limitam a exposição à luz natural e genética individual influenciam fortemente os níveis de vitamina D. Entender essa interação entre genes e ambiente é fundamental para orientar estratégias de prevenção e tratamento individualizadas”, analisa o médico Ricardo Di Lazzaro.
A deficiência de vitamina D está associada a riscos clínicos importantes, como comprometimento da saúde óssea, maior propensão a fraturas e impacto na função muscular, além de potenciais efeitos no sistema imunológico. Em idosos, por exemplo, déficits significativos de vitamina D têm sido associados a maior risco de perda de mobilidade ao longo do tempo.
“Diagnosticar e tratar a deficiência de vitamina D não deve ser feito de forma genérica. O acompanhamento médico ou com nutricionista é essencial para saber se a causa é genética, ambiental ou ambas e para definir um plano de ação personalizado”, finaliza Ricardo Di Lazzaro.
Por Mariana Durante
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o