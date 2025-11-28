Se cuida

Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Veja como treinos regulares e uma rotina ativa podem fazer toda a diferença neste período

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:44

Com treino regular e escolhas conscientes, fica muito mais fácil aproveitar as festas sem exageros e com mais disposição Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

À medida que o verão e o fim do ano se aproximam, o calendário social se intensifica e a agenda começa a reunir almoços, confraternizações e celebrações. Nesse período, é comum abandonar práticas saudáveis enquanto a alimentação fica mais calórica, e o descanso, menos estruturado. Esse conjunto de fatores, por sua vez, cria um ambiente propício para ganho de peso e queda do desempenho físico.

Por isso, segundo Bianca D’Elia, coordenadora técnica da Selfit Academias, se preparar — com treinos regulares e uma rotina ativa — pode fazer toda a diferença na balança e na disposição para 2026.

Fim de ano favorece oscilações no peso e no bem-estar corporal

Mudanças de rotina, aumento das confraternizações e maior exposição a pratos calóricos e bebidas costumam criar um ambiente propício para oscilações no peso durante o período festivo. Nessas semanas, é comum reduzir o volume de treinos, relaxar a disciplina alimentar e alterar horários de sono, fatores que juntos impactam diretamente o metabolismo, a composição corporal e a disposição física.

Por outro lado, recorrer a estratégias preventivas — como continuar treinando, manter algum ritmo de movimento e adotar escolhas alimentares mais equilibradas sempre que possível — ajuda a minimizar os efeitos típicos desse período e contribui para atravessar as festas com mais conforto e estabilidade.

Combinar exercícios aeróbicos ao treino de musculação ajuda a manter o controle do peso Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock

Momento ideal para consolidar resultados

Para a coordenadora técnica da Selfit Academias, nesse cenário, surge uma oportunidade: usar as semanas que antecedem as festas e o verão como uma janela de reforço no condicionamento físico. “É o momento ideal para consolidar resultados, elevar o gasto energético e preparar o corpo para lidar melhor com os excessos típicos de fim de ano. O foco, portanto, está em prevenir e equilibrar, e não em compensar depois”, ressalta Bianca D’Elia.

Entre as estratégias mais eficazes apontadas pela especialista, está a combinação de musculação com exercícios aeróbicos, o chamado treino concorrente. Esse modelo pode gerar melhorias na capacidade cardiorrespiratória (VO₂ máx) e ganhos relevantes de força. Além disso, manter a frequência, ainda que com treinos mais curtos, é essencial.

Movimento contínuo e autocuidado como pilares da temporada

O segredo, explica Bianca D’Elia, está em manter o corpo em movimento e adotar uma visão preventiva. “Preparar o corpo antes das festas faz com que você entre na temporada com mais controle e menos necessidade de compensar depois. O treino não vira passivo de culpa, vira ativo de prazer. Não espere para começar no dia 1º de janeiro. Quanto mais cedo você se matricular — mental e fisicamente —, melhor será sua performance nas festas e no verão, e menor será o peso psicológico de ‘recomeçar'”, explica.

Como aproveitar a temporada sem culpa e com mais energia

O fim de ano e o verão representam períodos desafiadores para o equilíbrio corporal, mas também uma ótima oportunidade de investir no autocuidado . Preparar-se, manter os treinos e adotar estratégias conscientes permitem aproveitar as celebrações com mais energia e menos culpa. Afinal, o melhor presente que se pode dar ao corpo é mantê-lo em movimento — mesmo entre uma taça de espumante e outra.

Por Nelson Rocha

