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Dias de calor

Verão 2025: nutricionista explica como ter uma alimentação saudável

O calor intenso pode causar falta de apetite, tornando fundamental optar por inserir na dieta alimentos leves e estar atento à procedência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2025 às 06:01

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 06:01

Suco de fruta
Uma das dicas é consumir sucos naturais de frutas, água de coco e água Crédito: Shutterstock
Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, muitas pessoas aproveitam o período para tirar férias em praias e piscinas, deixando de lado uma rotina alimentar adequada. Essa combinação pode trazer riscos à saúde, especialmente em relação à desidratação e consumo de alimentos que podem estragar facilmente quando expostos às altas temperaturas.
A estação exige cuidado especial com a alimentação. O calor intenso pode causar falta de apetite, tornando fundamental optar por inserir na dieta alimentos leves e estar atento à procedência, validade e acondicionamento dos produtos consumidos. O aumento da temperatura corporal e da transpiração tornam o consumo regular de líquidos indispensável.
A nutricionista Tarcila Campos, do  Hospital Alemão Oswaldo Cruz, diz que é possível conciliar momentos de lazer com uma alimentação saudável, mesmo durante o verão. “Adote estratégias que priorizem refeições leves, nutritivas e refrescantes, sem excluir completamente os alimentos mais prazerosos. Dê preferência a alimentos frescos e naturais, como frutas e vegetais, que ajudam na hidratação e são aliados da saúde”, orienta. Outra dica é consumir sucos naturais de frutas, água de coco e água.
Para manter um cardápio saudável e saboroso, devemos incluir alimentos leves, ricos em água e nutrientes que ajudam a manter a hidratação e bem-estar de forma geral.
"Prefira refeições leves e de fácil digestão, ricos em proteínas magras e gorduras saudáveis como carnes de frangos e peixes. Esses alimentos evitam a sensação de peso no estômago e cansaço após as refeições"
Tarcila Campos - Nutricionista
Preparações frias são boas opções para o verão, como saladas variadas, wraps, vitaminas e sorvetes caseiros feitos com frutas e iogurte natural, que ajudam a refrescar o corpo.
Outro cuidado importante diz respeito ao consumo de alimentos vendidos por ambulantes, como milho cozido, queijo coalho e frutos do mar. Esses produtos podem oferecer riscos à saúde, pois nem sempre é possível garantir que o preparo, armazenamento e manuseio foram realizados de forma adequada. Por isso, esses alimentos podem ser contaminados por bactérias, vírus ou parasitas, exigindo cuidado redobrado com a higiene e a conservação para evitar intoxicações alimentares.

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