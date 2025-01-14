Verão 2025: nutricionista explica como ter uma alimentação saudável

Uma das dicas é consumir sucos naturais de frutas, água de coco e água Crédito: Shutterstock

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, muitas pessoas aproveitam o período para tirar férias em praias e piscinas, deixando de lado uma rotina alimentar adequada. Essa combinação pode trazer riscos à saúde, especialmente em relação à desidratação e consumo de alimentos que podem estragar facilmente quando expostos às altas temperaturas.

A estação exige cuidado especial com a alimentação. O calor intenso pode causar falta de apetite, tornando fundamental optar por inserir na dieta alimentos leves e estar atento à procedência, validade e acondicionamento dos produtos consumidos. O aumento da temperatura corporal e da transpiração tornam o consumo regular de líquidos indispensável.

A nutricionista Tarcila Campos, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, diz que é possível conciliar momentos de lazer com uma alimentação saudável, mesmo durante o verão. “Adote estratégias que priorizem refeições leves, nutritivas e refrescantes, sem excluir completamente os alimentos mais prazerosos. Dê preferência a alimentos frescos e naturais, como frutas e vegetais, que ajudam na hidratação e são aliados da saúde”, orienta. Outra dica é consumir sucos naturais de frutas, água de coco e água.

Para manter um cardápio saudável e saboroso, devemos incluir alimentos leves, ricos em água e nutrientes que ajudam a manter a hidratação e bem-estar de forma geral.

"Prefira refeições leves e de fácil digestão, ricos em proteínas magras e gorduras saudáveis como carnes de frangos e peixes. Esses alimentos evitam a sensação de peso no estômago e cansaço após as refeições" Tarcila Campos - Nutricionista

Preparações frias são boas opções para o verão, como saladas variadas, wraps, vitaminas e sorvetes caseiros feitos com frutas e iogurte natural, que ajudam a refrescar o corpo.