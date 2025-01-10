7 benefícios da maçã para a saúde e formas criativas de usá-la

A maçã é rica em nutrientes que oferecem inúmeros benefícios para a saúde Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Há um provérbio comum em inglês que diz que “uma maçã por dia mantém o médico longe”. E ele resume bem a importância da fruta para a saúde. Não à toa, os Estados Unidos ocupa o terceiro lugar no ranking de maiores produtores de maçãs no mundo, com 5,03 milhões de toneladas, segundo dados do USDA Foreign Agricultural Service.

Mas o que explica a popularidade desse alimento? A qualidade nutricional certamente é um dos principais fatores, pois a maçã, além de ser versátil e fácil de consumir, traz inúmeros benefícios para o organismo. A seguir, confira detalhes sobre os principais benefícios da fruta!

1. Melhora a digestão e regula o intestino

A maçã é uma excelente fonte de fibras, especialmente a pectina, que ajuda a melhorar o funcionamento do intestino . As fibras solúveis presentes na fruta facilitam o trânsito intestinal e podem prevenir constipação. Além disso, consumi-la regularmente ajuda a manter a flora intestinal saudável, favorecendo uma digestão eficiente.

2. Auxilia no controle de colesterol

Fonte de antioxidantes, como flavonoides e polifenóis, a maçã também ajuda a reduzir a absorção de colesterol, prevenindo o acúmulo de gordura nas artérias. As fibras presentes em sua composição também desempenham um papel importante nesse processo, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares, como infarto e AVC (acidente vascular cerebral).

3. Fortalece a imunidade e reduz a perda de massa magra

Segundo o estudo “ Higher intake of dietary flavonols, specifically dietary quercetin, is associated with lower odds of frailty onset over 12 years of follow-up among adults in the Framingham Heart Study “, publicado no American Journal of Clinical Nutrition , a maçã pode reduzir em até 20% o risco de síndrome de fragilidade, uma condição caracterizada pela diminuição da massa muscular e da força.

De acordo com os pesquisadores, esse benefício está relacionado aos flavonoides presentes na fruta, especialmente a quercetina, que é mais abundante em frutas vermelhas. O estudo analisou as dietas de 1.701 pessoas ao longo de 12 anos e indicou que a quercetina desempenha um papel significativo na promoção da saúde.

4. Mantém a saúde bucal

Devido a sua textura crocante, a maçã pode ajudar a limpar os dentes e estimular a produção de saliva, o que auxilia na prevenção de cáries e problemas gengivais. As fibras da fruta também ajudam a remover resíduos alimentares da boca, promovendo uma higiene bucal mais eficiente. No entanto, ela não deve ser vista como uma alternativa a escovação e a utilização de fio dental.

Os antioxidantes presentes na maçã ajudam a proteger a pele dos radicais livres Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Favorece a saúde da pele

Rica em vitamina C, fundamental para a produção de colágeno, a maçã contém antioxidantes que combatem os radicais livres e ajudam a proteger a pele contra os danos causados pelo envelhecimento precoce. O extrato de casca de maçã, por exemplo, contém flavonoides, polifenóis e ácidos orgânicos.

6. Ajuda a controlar o açúcar no sangue

O estudo “ Effect of Apple Consumption on Postprandial Blood Glucose Levels in Normal Glucose Tolerance People versus Those with Impaired Glucose Tolerance “, publicado no National Library Of Medicine , revelou que consumir uma maçã 30 minutos antes das refeições pode reduzir metade dos níveis de açúcar no sangue.

Para chegar a esse resultado, a pesquisa acompanhou 10 indivíduos sem tolerância à glicose prejudicada e 9 com tolerância à glicose prejudicada, realizando testes com o consumo de maçã após a ingestão de arroz branco e outro com o consumo antes.

7. Contribui para a perda de peso

Fonte de fibras solúveis (responsáveis por formar uma espécie de gel no estômago) e água, a maçã aumenta a sensação de saciedade, favorecendo o emagrecimento . Além disso, seu baixo valor calórico e o efeito de liberação gradual de açúcar no sangue ajudam a manter os níveis de energia estáveis, evitando picos de fome e a ingestão excessiva de calorias.

Formas criativas de utilizar a maçã

A maçã é uma fruta versátil e pode ser utilizada de diversas formas criativas na culinária. Veja algumas ideias para aproveitar ao máximo seus benefícios e sabores:

Smoothie: combine a fruta com vegetais e outras frutas para obter uma bebida refrescante e nutritiva;

Chips: é um lanche saudável e saboroso, ideal para substituir os chips tradicionais e reduzir a ingestão de calorias;

Salada: combine a fruta com vegetais e legumes para manter o equilíbrio e o sabor das refeições;

Pudim de maçã com aveia: é uma excelente opção de sobremesa e ajuda a reduzir o consumo de doces repletos de açúcar.

Cuidados importantes