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Veja os sintomas e os tratamentos para epilepsia

Distúrbio neurológico crônico é caracterizado pela predisposição persistente de ocorrência de crises epilépticas

Publicado em 07 de Março de 2025 às 17:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 mar 2025 às 17:07
Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo sofrem com epilepsia (Imagem: Bruce Rolff | Shutterstock)
Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo sofrem com epilepsia Crédito: Imagem: Bruce Rolff | Shutterstock
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a epilepsia afeta cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Conforme Yvely Iunes Akel, neurologista da Unimed Araxá, trata-se de um distúrbio neurológico crônico caracterizado pela predisposição persistente de ocorrência de crises epilépticas, episódios em que há uma descarga elétrica anormal no cérebro, que interrompe o funcionamento normal do órgão.
Ainda conforme a médica, em alguns pacientes, a causa pode ser identificada. Em outros, não. “A epilepsia é diagnosticada se você teve pelo menos duas convulsões não provocadas com pelo menos 24 horas de intervalo. As crises não provocadas não têm uma causa clara”, explica. Além disso, a doença pode atingir qualquer pessoa.
Abaixo, Yvely Iunes Akel explica melhor sobre a condição. Confira!

Sintomas da epilepsia

Os sintomas da epilepsia podem variar conforme o paciente. Como a doença é causada por uma atividade anormal no cérebro, esses episódios podem afetar qualquer processo cerebral.
Os sintomas de uma crise convulsiva podem incluir:
  • Confusão temporária;
  • Períodos de olhar fixo;
  • Rigidez muscular;
  • Movimentos bruscos e incontroláveis dos braços e pernas;
  • Perda de consciência;
  • Medo, ansiedade ou déjà vu.
Às vezes, pessoas com epilepsia podem apresentar mudanças no comportamento. Elas também podem ter sintomas de psicose. A maioria dos afetados pela doença tende a ter o mesmo tipo de crise todas as vezes. Isto é, os sintomas, geralmente, são semelhantes nos episódios.
Alguns pacientes com convulsões focais apresentam sinais de alerta momentos antes do início do ataque, conhecidos como aura, que podem incluir sensações no estômago ou emoções como medo. A aura também pode se manifestar como um gosto ou um cheiro. Em alguns casos, pode ser visual, com percepção de luz fixa ou piscante, cores ou formas. Algumas pessoas relatam tontura e perda de equilíbrio, enquanto outras podem ter alucinações.
O tratamento da epilepsia pode ser feito com medicamentos prescritos por um médico (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)
O tratamento da epilepsia pode ser feito com medicamentos prescritos por um médico Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Tratamento para a epilepsia

O tratamento com medicamentos ou, às vezes, a cirurgia pode controlar as crises para a maioria das pessoas com epilepsia. Alguns pacientes requerem tratamento para o resto da vida. Para outros, os ataques desaparecem. Algumas crianças com epilepsia podem superar a condição conforme crescem.

Quando procurar ajuda médica

Procure ajuda médica se ocorrer qualquer uma das seguintes situações durante uma crise epiléptica:
  • A convulsão durar mais de cinco minutos;
  • A respiração ou a consciência não retornarem após a convulsão parar;
  • Uma segunda convulsão ocorrer imediatamente;
  • Ter febre alta;
  • Estar grávida;
  • Ter diabetes;
  • Caso se machuque durante a convulsão;
  • Continuar a ter convulsões, mesmo tomando medicamentos anticonvulsivantes;
  • Caso ocorra uma convulsão pela primeira vez.

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