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Nos cinemas

Veja o que ‘Divertida Mente 2’ ensina sobre ansiedade

Animação da Disney mostra como essa emoção pode nos afetar de diferentes maneiras
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 jun 2024 às 18:42

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 18:42

Imagem Edicase Brasil
A Ansiedade é retratada no filme 'Divertida Mente 2'  Crédito: Reprodução Digital | Walt Disney e Studios Motion Pictures)
Divertida Mente 2, lançamento da Disney e da Pixar, chegou aos cinemas recentemente apresentando ao público quatro novas emoções: Ansiedade, Tédio, Inveja e Vergonha. Isso porque à medida que a protagonista Riley chega à puberdade, sua sala de comando mental também evolui.
Nesta sequência da animação, a emoção que mais ganha destaque é a Ansiedade. Apesar de ser representada como um pequeno ser laranja, o longa mostra como ela pode ser grande e afetar a vida de diferentes maneiras, bem como ensina como ela age, conforme o psiquiatra Flávio H. Nascimento.
“É preciso entender que a ansiedade é um processo natural do corpo humano, desenvolvido ao longo da evolução humana para a nossa sobrevivência; o grande problema surge quando ela se torna excessiva”, explica.

Diferença entre ansiedade natural e patológica

A melhor forma de identificar quando a ansiedade está “passando do ponto” é observar os impactos dela no seu dia a dia e nas suas tarefas rotineiras. “Os sintomas de ansiedade, seja ela normal ou patológica, variam apenas na frequência e intensidade. Enquanto a ansiedade normal surge em momentos de perigo real ou ameaças imediatas, a patológica se manifesta em situações cotidianas, com uma intensidade maior que pode causar outros problemas e afetar a saúde mental e física do indivíduo”, explica Flávio H. Nascimento.
Conforme o médico, quando a ansiedade se torna patológica, ela gera sintomas muito característicos como dor no peito, taquicardia, sudorese e dores de cabeça.

Sintomas de ansiedade

A ansiedade, como mostrado no filme da Disney, pode ser identificada por meio de alguns sintomas. São eles:
  • Preocupação excessiva sem motivo plausível;

  • Inquietação ou sensação de estar “no limite”;

  • Fadiga excessiva;

  • Dificuldade de concentração;

  • Irritabilidade;

  • Tensão muscular;

  • Distúrbios do sono.
Imagem Edicase Brasil
Fazer terapia pode ajudar no tratamento da ansiedade  Crédito: shurkin_son | Shutterstock

Tratamento para a ansiedade

Alguns cuidados podem ajudar a manter a ansiedade controlada em níveis normais no organismo, explica o psiquiatra. “Manter a ansiedade controlada é uma tarefa que exige um controle de muitas variáveis, como a dieta, o sono, equilíbrio entre trabalho e lazer, exercício físico, entre outros”.
Todavia, outros casos demandam ajuda profissional. “Quando há histórico negativo em relação à ansiedade, é importante buscar ajuda profissional através das terapias comportamentais e uso de medicamentos, que sempre devem ser indicados por um especialista”, completa.

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