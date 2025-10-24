No dia a dia

Veja exercícios para realizar antes de sair da cama

Criar um ritual de despertar ajuda a ativar todo o organismo com tranquilidade, preparando o corpo para mais um dia de rotina agitada

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:00

Bateu aquela preguiça de sair da cama? Aproveite esse momento para começar a movimentar o corpo. Ao acordar os músculos estão mais rígidos, toda a parte circulatória está fluindo de maneira diferente por estar há várias horas na mesma posição, ou seja, deitado. Criar um ritual de despertar ajuda a ativar todo o organismo com tranquilidade, preparando o corpo para mais um dia de rotina agitada.

“Realizar exercícios pela manhã promove a liberação de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, melhora o humor e ainda contribui na redução dos níveis de estresse. Não é necessário praticar exercícios de alta intensidade para obter benefícios. Na cama é possível colocar em prática exercícios de alongamento, mobilidade, fortalecimento e meditação”, orienta a personal trainer Stephanie Iara Heidorn, da Bodytech Company.

Ela explica que é importante retirar o travesseiro para manter o alinhamento e assim proporcionar a sensação de estar em cima de um colchonete. A realização dos exercícios deve ser de maneira lenta e progressiva, afinal, a ideia é despertar e preparar o corpo para a rotina do dia a dia.

Veja os exercícios que podem ser feitos:

1. Abrace as pernas, mantenha a cabeça apoiada na cama; sustente essa posição por 20 segundos

2. Abrace apenas uma das pernas e estenda a outra na cama, imagine que quer alcançar algo com o pé que está apoiado; fique nesta posição por 20 segundos e troque a perna.

3. Passe um cinto ou uma faixa em um dos pés e estenda a perna para o teto, sentindo alongar a parte posterior da sua perna. Deixe a perna que está sem faixa flexionada ou estendida sobre a cama; sustente por 20 segundos e troque a perna.

4. Deite-se de lado com as pernas flexionadas, leve um dos braços para o lado abrindo os braços e fazendo uma torção de tronco; retorne para a posição inicial e repita esse movimento por cinco vezes para cada lado.

5. Leve os braços para trás, estenda as pernas e espreguice; permaneça assim por 10 segundos.

6. Suba o seu tronco, abraçando as pernas e desça estendendo os braços e pernas; repita esse movimento 10 vezes.

7. Apoie os pés na cama, com o joelho flexionado, suba e desça o quadril, mantendo pés, cabeça e ombros apoiados na cama; faça o movimento por 10 vezes.

8. Sentado na cama com os pés apoiados no chão, levante-se e sente-se novamente; 10 repetições.

