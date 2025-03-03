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Veja como usar o adoçante de maneira saudável

Ele é utilizado para substituir o açúcar em alimentos e bebidas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 mar 2025 às 11:29

Publicado em 03 de Março de 2025 às 11:29

O adoçante também pode ser utilizado em dietas emagrecedoras (Imagem: Irina Timokhina | Shutterstock)
O adoçante também pode ser utilizado em dietas emagrecedoras Crédito: Imagem: Irina Timokhina | Shutterstock
O adoçante é um produto utilizado para substituir o açúcar em alimentos e bebidas, proporcionando sabor doce com menos ou nenhuma caloria. Ele pode ser feito a partir de substâncias naturais, como a estévia e o xilitol, ou artificiais, como o aspartame e a sucralose.
O seu consumo é indicado para pessoas que desejam reduzir a ingestão de açúcar, seja para controle de peso ou por condições médicas, como diabetes, que exigem controle dos níveis de glicose no sangue. “Diversas pesquisas demonstram que não existem riscos [do adoçante] à saúde, desde que o consumo seja moderado, seguindo a indicação do uso (quantidade) e o tipo de adoçante”, explica a nutricionista Evelin Siqueira.

Consumo do adoçante com moderação

Embora sejam uma alternativa ao açúcar, o consumo de adoçantes deve ser feito com moderação. “Costumo dizer em consulta para meus pacientes que de nada adianta consumir alimentos com adoçantes em excesso, pois este produto tem em sua composição outros componentes, como carboidratos , gorduras, corantes e conservantes”, alerta a nutricionista Mariana Duro.
Existem diversos tipos de adoçantes, sendo eles divididos entre os naturais e os artificiais (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Existem diversos tipos de adoçantes, sendo eles divididos entre os naturais e os artificiais Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Tipos de adoçantes

A escolha do adoçante, além da quantidade usada, também é importante. Eles têm um poder de adoçar 400 a 800 vezes maior que o açúcar. De acordo com a nutricionista Mariana Duro, eles podem ser separados entre naturais e artificiais.
  • Naturais: frutose, sorbitol, xilitol, agave, mel e estévia;
  • Artificiais: sacarina sódica, aspartame, acessulfame-k, sucralose e ciclamato.

Utilize da maneira correta

É importante usar o adoçante adequadamente e, de preferência, com orientação profissional. “Os mais indicados são os adoçantes dietéticos à base de estévia e sucralose, mas o consumo deve ser indicado sempre por um nutricionista, levando em consideração o hábito alimentar , patologia e estilo de vida do indivíduo”, analisa Evelin Siqueira.
Para substituir o açúcar refinado, considerado vilão das dietas e da vida saudável, existem também algumas outras opções como açúcar de coco, mascavado, mel e xarope de bordo.

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