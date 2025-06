Se cuida

Veja como o feijão e o grão-de-bico favorecem o coração

O consumo dessas leguminosas ajuda a manter a saúde do sistema cardiovascular

O feijão e o grão-de-bico são leguminosas bastante presentes na alimentação do dia a dia. Além de serem fontes acessíveis e versáteis de proteínas vegetais, elas fornecem nutrientes importantes como fibras, ferro, potássio e vitaminas do complexo B. Um dos grandes benefícios é a contribuição para a saúde do coração. >

Segundo o estudo “ Effects of Chronic Intake of Black Beans and Chickpeas on Metabolic and Inflammatory Markers in Adults With Pre-diabetes”, divulgado na NUTRITION 2025, encontro anual da Sociedade Americana de Nutrição, consumir uma xícara de feijão por dia pode trazer benefícios significativos para o coração e o metabolismo. >