Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Veja como a saúde do intestino interfere no emagrecimento
Se cuida

Veja como a saúde do intestino interfere no emagrecimento

A qualidade da microbiota intestinal pode determinar a eficiência do metabolismo e como o corpo processa gorduras e carboidratos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 mar 2025 às 14:37

Publicado em 11 de Março de 2025 às 14:37

O bom funcionamento do intestino ajuda no emagrecimento (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock)
O bom funcionamento do intestino ajuda no emagrecimento Crédito: Imagem: Evan Lorne | Shutterstock
Quando se fala em emagrecimento, a maioria das pessoas foca apenas na quantidade de calorias ingeridas e gastas. No entanto, um fator essencial para o sucesso desse processo é frequentemente ignorado: a saúde intestinal. A nutróloga Dra. Camila Ciancio, especialista em saúde e bem-estar, explica que o intestino desempenha um papel fundamental no metabolismo e na regulação do peso corporal.
O intestino não é apenas um órgão responsável pela digestão, mas também abriga um complexo ecossistema de microrganismos benéficos, conhecidos como microbiota intestinal, que influencia diretamente a absorção de nutrientes, o controle da fome, a regulação da inflamação e até o equilíbrio hormonal.
“A qualidade da microbiota intestinal pode determinar a eficiência do metabolismo, a forma como o corpo processa gorduras e carboidratos e até o nível de saciedade que sentimos ao longo do dia”, explica a Dra. Camila Ciancio.

Intestino desequilibrado pode dificultar a perda de peso

Se a microbiota intestinal estiver desregulada – um quadro conhecido como disbiose intestinal –, o organismo pode sofrer com inflamações crônicas, resistência à insulina e dificuldades na digestão de certos nutrientes. Esses fatores não apenas dificultam o emagrecimento, como também podem aumentar a tendência ao ganho de peso.
Entre os sinais de um intestino desequilibrado, estão:
  • Inchaço e gases frequentes;
  • Prisão de ventre ou diarreia;
  • Fome excessiva e desejo por doces;
  • Baixa imunidade;
  • Fadiga e falta de energia.
O consumo de fibras ajuda a manter o intestino saudável (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)
O consumo de fibras ajuda a manter o intestino saudável Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

Intestino saudável e emagrecimento eficaz

Para garantir que o intestino funcione bem e favoreça o processo de emagrecimento, a Dra. Camila Ciancio recomenda algumas mudanças no estilo de vida:
  • Consuma fibras diariamente: alimentos como vegetais, frutas, leguminosas e sementes ajudam a saúde do intestino e na regulação do apetite;
  • Inclua probióticos na dieta: iogurtes naturais, kefir e kombucha contribuem para uma microbiota equilibrada;
  • Beba bastante água: a hidratação adequada melhora a digestão e evita o inchaço;
  • Evite ultraprocessados: açúcares refinados, frituras e aditivos químicos podem prejudicar a microbiota intestinal;
  • Pratique atividade física regularmente: o exercício físico auxilia na movimentação intestinal e na melhora do metabolismo.

Emagrecimento sustentável começa pelo intestino

Segundo a Dra. Camila Ciancio, o emagrecimento vai muito além de somente cortar calorias. Cuidar do intestino é essencial para um metabolismo equilibrado, um corpo saudável e uma perda de peso eficiente e duradoura. “Quando o intestino funciona bem, todo o organismo responde melhor. O equilíbrio da microbiota intestinal é um dos segredos para uma vida mais saudável e um emagrecimento natural e sustentável”, finaliza a especialista.
Por Sarah Monteiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados