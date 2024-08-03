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Saúde

Veja as causas e os sintomas da síndrome do bebê sacudido

Médico explica sobre a importância de não balançar os pequenos para evitar lesões cerebrais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 ago 2024 às 08:00

Publicado em 03 de Agosto de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Sacudir ou chacoalhar bebês pode provocar graves lesões cerebrais Crédito: Africa Studio | Shutterstock
A síndrome do bebê sacudido (SBS), conhecida internacionalmente como “ shaken baby syndrome “, é uma condição que afeta principalmente bebês com poucos meses de vida e pode ser causada por ações aparentemente benignas, como sacudir ou chacoalhar os pequenos para acalmá-los, ou mesmo durante brincadeiras. Isso porque tais movimentos podem provocar lesões cerebrais graves.
Conforme explica o neurocirurgião pediátrico Alexandre Canheu, sacudir o bebê com força pode danificar o cérebro e comprometer a oxigenação adequada. Esses movimentos intensos resultam em hemorragias, hematomas e danos cerebrais permanentes.
“Em um primeiro momento com o choque, podem ocorrer pequenas lesões que provocam pequenos sangramentos cerebrais. No começo, a criança fica apenas irritada, mas, ao longo do tempo, isso acaba comprometendo o desenvolvimento neurológico, pois afeta o cérebro como um todo”, alerta.

Sintomas da síndrome do bebê sacudido

As consequências mais frequentes ocasionadas pela síndrome incluem contusões, rompimento de fibras nervosas e edema do sistema nervoso central. Os sintomas decorrentes dessas lesões são variados, como alteração do nível de consciência, irritabilidade, problemas respiratórios, sonolência, recusa alimentar e vômitos. Por isso, ao identificá-los, é importante procurar ajuda médica.
Imagem Edicase Brasil
É importante levar a criança ao hospital ao observar os sintomas da síndrome do bebê sacudido Crédito: Oksana Kuzmina | Shutterstock

Identificando a síndrome do bebê sacudido

Alexandre Canheu ressalta a importância de identificar rapidamente esses sinais para iniciar o tratamento adequado. “A maioria dos pacientes não apresenta lesões físicas visíveis, mas é possível observar hemorragias subdurais, subaracnoideas e retinianas”, alerta o médico.
Ele explica que, no hospital, para identificar a síndrome do bebê sacudido, é necessário atenção com a criança que chega no pronto-socorro, realizando exames neurológicos. “Entre os procedimentos comuns, estão a anamnese detalhada, exame físico minucioso com exame de fundo de olho, tomografia computadorizada, ressonância magnética e biomicroscopia de fundo de olho. É importante destacar que, na grande maioria das vezes, crianças com quadros assim foram alvo de abuso infantil e maus-tratos”, comenta.

Consequências da condição

As consequências da síndrome do bebê sacudido mais frequentes são a cegueira total ou parcial, surdez, atraso na aprendizagem e a deficiência intelectual. Nos casos mais graves, a criança pode morrer.

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