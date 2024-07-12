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Mudanças

Veja as causas da queda de cabelo após o parto

Alguns cuidados são fundamentais para tratar este tipo de problema da maneira correta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 jul 2024 às 15:45

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 15:45

Imagem Edicase Brasil
As alterações hormonais podem causar queda de cabelo no pós-parto Crédito: Prostock-studio | Shutterstock
O puerpério é um período repleto de transformações para as mulheres, resultado das mudanças hormonais e emocionais. Durante esse tempo, muitas experimentam queda de cabelo devido às alterações nos níveis de hormônios. No entanto, é possível tratar esses problemas capilares de forma eficaz. O primeiro passo é buscar a orientação de um dermatologista especializado em tricologia, profissional capaz de avaliar as necessidades específicas de cada paciente.

Causas da queda de cabelo no puerpério

O pós-parto é caracterizado por uma diminuição drástica nos níveis de hormônios que estavam elevados durante a gravidez, como a progesterona. Esse hormônio é essencial para preparar o organismo para a gestação e manter a estrutura capilar resistente.
Após o nascimento do bebê, a perda significativa da progesterona no organismo leva a uma série de mudanças, incluindo uma forte alteração no ciclo de crescimento dos cabelos. Como resultado, os fios podem ficar frágeis e enfraquecidos, levando à queda abrupta.
Normalmente, a perda de cabelo ocorre cerca de três meses após o parto e pode ser acompanhada por afinamento dos fios. Além das mudanças hormonais, outros fatores como estresse, falta de sono e dietas inadequadas também contribuem para o enfraquecimento dos fios durante o puerpério.
Imagem Edicase Brasil
O ideal é buscar um profissional que poderá avaliar o cabelo da forma correta  Crédito: New África | Shutterstock

Tratamento individualizado

Um profissional poderá avaliar o grau da queda , verificar os níveis hormonais e recomendar o tratamento mais adequado, considerando fatores como deficiências nutricionais, saúde hormonal e estilo de vida. É essencial evitar o autodiagnóstico e o uso de produtos e medicamentos sem prescrição, pois isso pode agravar a condição ou causar efeitos adversos.
O tratamento pode incluir suplementos vitamínicos para corrigir deficiências nutricionais, cronogramas capilares focados no fortalecimento dos fios e soluções tópicas para estimular o crescimento. Além disso, recomendações gerais para os cuidados diários são importantes, como o uso responsável de ferramentas de calor, cuidado ao pentear e substituição de enxágues de água quente por água fria ou morna. Com a orientação correta, é possível restaurar a saúde dos cabelos.
Evitar o autodiagnóstico e o uso de produtos sem prescrição é importante para prevenir complicações. Com um acompanhamento profissional adequado e cuidados diários apropriados, é possível superar a queda no pós-parto e manter os fios saudáveis e fortes.

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