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Edicase Brasil

Veja a relação entre condicionamento físico e desempenho sexual

Alterações corporais proporcionadas pela atividade física e o sexo podem ser semelhantes

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 17:36

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 nov 2024 às 17:36
A prática de atividade física favorece a saúde e o desempenho sexual (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
A prática de atividade física favorece a saúde e o desempenho sexual (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) Crédito:
Algumas alterações corporais proporcionadas pela atividade física e pelo sexo podem ser bem parecidas. De acordo com Jomar Souza, especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, em ambos os casos as frequências cardíaca e respiratória aumentam, assim como a pressão arterial.
Além disso, as liberações hormonais, principalmente dos hormônios sexuais testosterona e estrógeno, também são potencializadas. “O primeiro grupo está diretamente envolvido com o mecanismo de ereção e o segundo com a lubrificação vaginal”, explica o especialista.

Sensação de bem-estar

Tanto a prática de atividade física quanto o sexo são capazes de oferecer a sensação de bem-estar. “Após o orgasmo há uma sensação de relaxamento tanto físico quanto mental. E se os envolvidos, além da atração corporal, estão se amando, a mente é invadida por uma sensação de pura felicidade”, afirma Jomar Souza.

Condicionamento físico melhora atividade sexual

Além de contribuir para o funcionamento do corpo como um todo, a prática regular de atividade física também favorece a atividade sexual. De acordo com estudo publicado no Urology Journal , homens que se exercitam regularmente conseguem garantir que a relação sexual dure, em média, 5 minutos a mais quando comparado com homens sedentários. 
“O exercício físico contribui para o condicionamento aeróbico (cardiorrespiratório) e consequentemente para a oxigenação das estruturas corporais. Isso promove um melhor desempenho durante a atividade sexual, pode diminuir a fadiga e ajudar no processo de ereção”, diz Jomar Souza.
Qualidade do condicionamento físico influencia no estoque de energia muscular (Imagem: Lucky Business | Shutterstock)
Qualidade do condicionamento físico influencia no estoque de energia muscular (Imagem: Lucky Business | Shutterstock) Crédito:

Outras vantagens das atividades físicas

Cláudia Cezar, mestre em Nutrição e Metabolismo e doutora em Nutrição Humana Aplicada pela Universidade de São Paulo (USP), explica que quanto melhor for o condicionamento físico, maior é o estoque de energia intramuscular.
“Quando a pessoa é bem treinada, os níveis de glicogênio e gordura (boa) sobem. Paralelamente a isso, ocorre um processo de geração de enzimas que quebram esses nutrientes e geram Adenosina Trifosfato (ATP), que irá favorecer as contrações musculares”, explica a profissional.

Previne lesões durante a relação sexual

Conforme explica Cláudia Cezar, pessoas obesas e sedentárias, por exemplo, costumam ter a musculatura atrofiada e os tendões e ligamentos frágeis e mais propensos a sofrer lesões, até mesmo, durante o ato sexual. Dessa forma, o condicionamento físico pode ser positivo até mesmo para evitar esse tipo de problema.

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