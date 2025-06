Se cuida

Veja a importância do magnésio para a qualidade do sono

A falta desse mineral é uma das principais causas de irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração

O magnésio é um mineral essencial para relaxar os músculos, acalmar o sistema nervoso e regular os ciclos do sono. Quando há falta desse nutriente, sintomas como fadiga constante, irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração podem surgir, prejudicando o bem-estar e a qualidade de vida. >

Fontes de magnésio e importância da orientação profissional

Existem diferentes formas do mineral disponíveis no mercado, como o cloreto, o citrato e o dimalato de magnésio, cada um com funções específicas e níveis distintos de absorção. A suplementação deve ser orientada por um profissional de saúde, que levará em conta necessidades individuais e possíveis carências nutricionais. >