Se cuida

Veja a importância de manter a rotina de sono nas férias

Dormir pouco ou demais durante o recesso pode impactar a saúde de diversas maneiras

Quando chegam as férias, é natural querer relaxar, dormir até mais tarde ou ficar acordado até de madrugada. No entanto, mesmo nesse período de descanso, manter uma rotina de sono equilibrada é essencial para o bem-estar físico e mental. >

6 dicas para lidar com a solidão

Uma única noite mal dormida já pode reduzir a atenção, a concentração e a capacidade de tomada de decisão. Além disso, a privação de sono, mesmo leve, pode aumentar em até 60% os níveis de irritabilidade e estresse, prejudicando as relações pessoais, alerta a Associação Americana de Psicologia. >

Riscos da privação de sono

Embora as férias sejam, em tese, um momento para relaxar e recarregar as energias, o neurologista Felipe Franco da Graça, do Vera Cruz Hospital, em Campinas-SP, chama a atenção para os riscos de uma rotina desregulada de sono. >