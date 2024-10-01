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Veja a importância da fisioterapia para os idosos

Veja a importância da fisioterapia para os idosos

Tratamento ajuda a melhorar a mobilidade, a força muscular e o equilíbrio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 out 2024 às 13:36

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 13:36

A fisioterapia ajuda a melhorar a qualidade de vida dos idosos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
A fisioterapia ajuda a melhorar a qualidade de vida dos idosos Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
À medida que a população idosa aumenta, a necessidade de cuidados que promovam a qualidade de vida torna-se cada vez mais importante. Nesse contexto, a fisioterapia destaca-se como uma ferramenta importante, oferecendo benefícios significativos para a saúde e o bem-estar dos idosos.
“Com o avanço da idade, desafios como perda de mobilidade, força muscular reduzida e problemas de equilíbrio tornam-se mais evidentes”, afirma Danilo Sérgio Vinhoti, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.
Segundo ele, a fisioterapia pode ajudar a enfrentar esses desafios de maneira eficaz. “Por meio de programas personalizados de exercícios, os fisioterapeutas trabalham para fortalecer os músculos, melhorar a flexibilidade e promover a coordenação, reduzindo, assim, o risco de quedas”, explica.

Prevenção de quedas

As quedas são uma das principais causas de lesões e hospitalizações entre os idosos. No primeiro bimestre de 2024, o SUS registrou 17.136 atendimentos hospitalares e 9.658 atendimentos ambulatoriais envolvendo idosos de 60 a 110 anos devido a quedas.
O professor aponta que a fisioterapia foca na prevenção dessas quedas , além de ser vital para o alívio de dores e o tratamento de condições crônicas, como a artrite. “Técnicas como terapia manual e alongamentos ajudam a aliviar desconfortos nas articulações e a melhorar a postura, promovendo uma funcionalidade geral aprimorada”, afirma.
A fisioterapia é uma grande aliada para promover a autonomia e a capacidade funcional dos idosos (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)
A fisioterapia é uma grande aliada para promover a autonomia e a capacidade funcional dos idosos Crédito: Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock

Benefícios para a saúde mental

Além dos aspectos físicos, a fisioterapia tem um impacto positivo na saúde mental dos idosos. “A prática regular de exercícios pode reduzir sintomas de depressão e ansiedade, oferecendo uma sensação de bem-estar e realização. Além disso, as sessões de fisioterapia proporcionam uma oportunidade para interação social, ajudando a combater o isolamento e promovendo um envelhecimento mais gratificante”, conta Sérgio Vinhoti.

Fisioterapia em casa

Para aqueles que desejam incorporar a fisioterapia em casa, Sérgio Vinhoti sugere alguns exercícios simples e eficazes:
  • Marchar no mesmo lugar ajuda a melhorar a circulação e fortalecer os músculos das pernas;
  • Ficar na ponta dos pés e depois voltar ao chão ajuda a fortalecer os músculos das pernas e a melhorar o equilíbrio;
  • Realizar alongamentos suaves dos braços e pernas pode aumentar a flexibilidade e reduzir a rigidez;
  • Sentar e levantar de uma cadeira ajuda a fortalecer os músculos das pernas e a melhorar a mobilidade.
Apesar dos benefícios desses exercícios, é importante consultar um profissional. “O tratamento personalizado, elaborado por fisioterapeutas qualificados, assegura que as necessidades individuais de cada paciente sejam atendidas, resultando em uma abordagem eficaz e adaptada às particularidades de cada idoso”, finaliza Sérgio Vinhoti.
Por Bianca Lodi Rieg

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