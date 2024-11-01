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Beleza

Veja 6 cuidados essenciais para cabelos crespos e cacheados

Uma das dicas é aplicar o xampu na raiz dos fios e massagear o couro cabeludo com as pontas dos dedos com movimentos circulares

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 14:35

Rebeca Fagundes

Rebeca Fagundes

Publicado em 

01 nov 2024 às 14:35
Cabelo crespo e cacheado
A frequência ideal de lavagem dos cabelos é a cada três dias ou uma vez a cada cinco dias Crédito: Shutterstock/ Sofia Zhuravetc
Falando de uma cacheada para outra, a escolha de um xampu e condicionador que não resseca os nossos fios, já que a curvatura dos nossos cabelos tendem a deixar a oleosidade da raiz não chegar em todo o comprimento, é sempre um grande desafio para a gente, né?!
E quem nunca ficou confusa na hora escolher a máscara de tratamento ideal? Afinal, meu cabelo pede por nutrição, hidratação ou restauração? Qual a diferença entre eles?
Hoje temos uma grande variedade de produtos à nossa disposição e isso requer um pouco de atenção e cuidado na escolha do ideal para cada situação. Alguns cuidados especiais podem ajudar a transformar o visual dos nossos cabelos, ajudando eles a ficarem mais saudáveis, brilhosos, soltos e definidos.
Para nos ajudar nessa missão conversei com a Zana Ribeiro, especialista em cabelos cacheados, crespos e ondulados, e com o Thiago Silva, que tem especialização em corte e cor, que nos deram dicas para conquistar a curvatura perfeita.

1. Como lavar o cabelo?

Não lave o cabelo todos os dias, para não interferir na oleosidade natural dos fios. A frequência ideal de lavagem dos nossos cabelos é a cada três dias ou uma vez a cada cinco dias. É sempre bom observar como seu cabelo responde. Use água morna ou fria, pois ajuda a selar os fios e soltar as impurezas, sem ressecar.
O pré-shampoo (ou pré-poo) pode ser um grande aliado para as crespas e cacheadas. Ele é uma preparação dos fios antes da lavagem, para impedir que a oleosidade natural seja perdida, facilitando o desembaraçamento. "Você pode usar máscaras, óleos e condicionadores neutros antes do shampoo", diz Thiago Silva. 
Outra dica é aplicar o xampu na raiz dos fios e massagear o couro cabeludo com as pontas dos dedos com movimentos circulares, então enxágue e deixe a espuma escorrer pelo comprimento. "Passe o condicionador no comprimento e nas pontas, esse pode ser um bom momento para desembaraçar os fios", conta Zana Ribeiro.
Também é recomendado fazer hidratações uma vez por semana conforme a necessidade do seu cabelo.

2. Escolha a máscara de tratamento de acordo com necessidade

O tratamento de hidratação deve ser realizado quando os fios estão ásperos e secos. Ela repõe toda água que nossos cabelos perderam, oferecendo um aumento da umidade, combatendo o ressecamento, que é comum em cabelos cacheados e crespos, como também melhora a elasticidade dos fios.
Já o tratamento de nutrição pode ser feito quando os fios estão secos, quebradiços ou sem definição. "Os principais benefícios são a reposição de lipídios, pois os óleos naturais do cabelo vão se perdendo em processos químicos, calor ou umidade do dia a dia, a redução do ressecamento e da porosidade", explica Zana Ribeiro.
A reconstrução capilar é indicada para os fios que estão fracos e quebradiços. Ela auxilia na reposição das proteínas perdidas, como a queratina, fortalecendo a estrutura dos fios. Para obter esses benefícios, é importante usar produtos específicos para cuidados em casa e seguir as instruções de utilização.
Adaptar os tratamentos às necessidades específicas do seu cabelo é fundamental para mantê-los saudáveis.
Fala
Crédito:

3. Na hora do corte, pode ir sem medo!

Quem tem cabelo cacheado, crespo e ondulado costuma ter muita resistência de cortar os fios, por conta do fator encolhimento. Mas, para manter a saúde do cabelo, o ideal é cortar as pontas em cada 4 ou 6 meses, pois o nosso tipo de cabelo não perde o corte fácil.
O corte ajuda a remover as pontas duplas e quebradiças, o que contribui com a definição dos cachos e o aspecto saudável.
Se você está em um processo de transição ou quer preservar o comprimento, pode optar por cortes menores, como as pontinhas, com mais frequência. O importante é manter a saúde e a hidratação dos fios. "Os cabelos muito ressecados podem se beneficiar com um corte, eliminando as partes que não respondem a hidratações e tratamentos", diz Zana Ribeiro.
Um corte bem feito é essencial para saúde e aparência dos fios, já que define o formato, volume, remove pontas duplas e evita a queda. Então, não precisa ter medo de perder o comprimento, pois ele vai se recuperar rapidamente com o cabelo saudável.
Se você deseja mais volume, o corte em camadas ou coração são os ideais. Mas, se você curte menos volume, o corte em V, reto ou long bob, podem ser uma opção.

4. Sinal de atenção para as crespas-cacheadas que tem química

A hidratação regular é fundamental para proporcionar a umidade e recuperar a fibra capilar perdida durante o processo químico.
Realizar um cronograma capilar, alternando entre os tratamentos de nutrição, hidratação e restauração, pode ser uma alternativa para reparação de danos. "Fazer umectação nos fios com óleos naturais e evitar usar muita fonte de calor, como secadores de cabelo e água quente, também ajudam a tratar e manter a beleza dos fios", conta Thiago Silva.

5. Produtos naturais

Escolher os melhores produtos para cabelos cacheados e crespos é essencial para manter a saúde e a beleza dos fios.
O mais importante para nossa estrutura capilar com curvatura são os produtos com bases naturais, sem sulfato, parabenos e petrolatos. Eles são sempre a melhor opção por possuírem ingredientes a base de óleos essenciais naturais.
Ao selecionar os produtos, é preciso levar em conta sua rotina de cuidados e o estado atual do seu cabelo para garantir resultados positivos.

6. Desembarace o cabelo com calma e atenção

Desembaraçar cabelos cacheados e crespos pode ser um desafio, mas com as técnicas, produtos adequados e tratamentos contínuos, você pode amenizar a quebra e tornar tudo mais fácil e prazeroso.
Preferível desembaraçar no banho com o auxílio de uma máscara de tratamento ou condicionador, começa sempre das pontas indo do fundo para cima, com um pente de dentes largos. Seja leve e suave nesse momento para não quebrar os fios, penteando mecha por mecha.
Fala
Crédito:

VEJA 4 PRODUTOS 

 Máscara Nutritiva Sete Óleos, da Widi Care

Produto do cabelo
A máscara repõe lipídeos essenciais para vitalidade dos fios Crédito: Divulgação
O produto foi desenvolvido com óleos vegetais para nutrir os cabelos. Com a tecnologia de um blend composto por sete óleos vegetais, a máscara repõe lipídeos essenciais para vitalidade dos fios umectando as superfícies altamente ressecadas.

 Gelatina Ativadora de Cachos, Magic Beauty 

Produto do cabelo
Possui proteção térmica para uma finalização perfeita, Crédito: Divulgação
Ela reativa a forma dos cachos e mantém sua aparência saudável sem pesar. Ainda possui proteção térmica para uma finalização perfeita, do jeito que você gosta. O produto conta com ativos que nutrem os cachos para garantir maciez e brilho, além de definir o formato das mechas. Assim, proporciona o cuidado diário ideal para que seus cachos fiquem cada vez mais bonitos.

Shampoo Anti-frizz Divine, da Braé

Produto do cabelo
Combina ativos com tecnologias para eliminar o volume Crédito: Divulgação
Shampoo para cabelos com frizz. Deixa os fios mais alinhados e disciplinados durante a limpeza. Ele combina ativos com tecnologias para eliminar o volume e proporcionar um cabelo mais controlado. É perfeito para quem já tem química e deseja manter o efeito liso duradouro.

Máscara Meu Cacho Minha Vida, da Lola Cosmetics

Produto do cabelo
É um tratamento intenso que previne o ressecamento e a perda da definição Crédito: Divulgação
É ideal para desembaraçar, definir os cachos e diminuir o frizz. Recupera o equilíbrio da umidade e repara danos. É um tratamento intenso que previne o ressecamento e a perda da definição, além de melhorar a maleabilidade dos fios. Sua fórmula extremamente hidratante penetra profundamente na fibra capilar e promove efeito desembaraçante e restaurador. 

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*Rebeca Fagundes é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão do editor do Se Cuida, Guilherme Sillva.

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