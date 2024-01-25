Tumores benignos: entenda quais são as causas dos miomas

Ao receber o diagnóstico ultrassonográfico de miomas uterinos, o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível Crédito: Jo Panuwat D | Shutterstock

Os miomas afetam a saúde das mulheres em todo o mundo. Novas técnicas e métodos têm sido desenvolvidos para tornar o tratamento desse tipo de tumor mais eficiente, mas, apesar disso, dúvidas sobre o problema são comuns.

O médico Alexandre Silva, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, explica que os miomas são tumores benignos que surgem na matriz extracelular, o tecido que faz a junção entre as fibras musculares uterinas. "Geralmente, iniciam-se do tamanho de uma célula e, com o passar do tempo, respondem aos estímulos hormonais e passam a crescer e ganhar volume".

De acordo com o médico, as causas dos miomas não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que alterações das células-tronco uterinas, mudanças nos níveis hormonais como o aumento da quantidade de estrogênio, contato com substâncias químicas e herança genética podem influenciar o seu desenvolvimento da doença.

Como identificar precocemente esse tipo de tumor?

É preciso sempre fazer um acompanhamento e check–up médico para identificar os miomas o mais breve possível. Também é importante observar alguns sintomas característicos como aumento do sangramento menstrual, dores abdominais, cólicas e aumento do volume abdominal. “Em alguns casos, podem apresentar dores durante ou após as relações sexuais, urgência miccional, obstipação intestinal (intestino preso) e dificuldade para engravidar”, explica Alexandre Silva e Silva.

Miomas têm cura. Mas ela, na grande maioria dos casos, só ocorre com a retirada do útero, o que não é a melhor opção para mulheres que ainda desejam gestar. O controle da doença pode ser feito com o uso de hormônios que podem ser veiculados através de DIUs medicados com progesterona ou com implantes hormonais contendo antiestrogênicos potentes, com a intenção de impedir o seu crescimento e controlar os sintomas.

Em alguns casos, os nódulos de mioma podem ser removidos sem afetar o útero Crédito: RossHelen | Shutterstock

Nem todas as pacientes respondem bem a esses tratamentos hormonais. O tratamento cirúrgico conservador, preservando o útero, é com certeza o mais indicado para aquelas mulheres que desejam gestar. Através de procedimentos minimamente invasivos, os nódulos de mioma podem ser removidos e a anatomia e função do útero podem ser restaurados, mantendo assim a capacidade reprodutiva dessas pacientes.

“Vale ressaltar que não são todos os casos em que são possíveis de preservação uterina, pois em alguns deles, os miomas crescem tanto e estão tão grandes que ao serem removidos não permitem mais a reconstrução e restauro do órgão. O quanto antes as mulheres com diagnóstico de mioma tiverem acesso à tratamento especializado, maiores serão as chances de preservação”, afirma o ginecologista.

As mulheres afrodescendentes têm uma maior predisposição para desenvolver miomas uterinos, sendo praticamente duas vezes maior que a média. “Não se sabe exatamente o que causa esse maior risco, mas há indicativos que exista uma relação com a maior concentração de estrogênio concentrada no sangue dessa população”, explica Alexandre.

Estilo de vida pode influenciar no crescimento dos miomas?

O estilo de vida pode influenciar no crescimento dos miomas. A ingestão de alimentos à base de soja, por exemplo, pode causar o crescimento dos miomas devido à presença do que chamamos de fitoestrogênios em sua composição.

A dieta rica em carne vermelha e carne de frango (não orgânico), também pode influenciar no crescimento de miomas uterinos. Tanto o gado quanto o frango de granja pode receber tratamentos para crescer mais rápido e ganhar peso. Portanto, esse tipo de carne contém substâncias que são ricas em fatores de crescimento que podem estimular os miomas.

Consumir líquidos em garrafas plásticas também pode ser um fator importante para o crescimento dos miomas devido às substâncias químicas contidas no plástico e que podem causar o crescimento de miomas. Por outro lado, dietas ricas em frutas e vegetais (que não sejam soja) e a prática de exercícios físicos parecem ser uma medida protetora.