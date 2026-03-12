Sem tempo para treinar? Veja como se exercitar mesmo com a rotina corrida

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:16
A ideia de que é preciso ter uma hora livre para treinar, cinco vezes por semana, para conquistar resultados já não conversa com a realidade da maioria das pessoas. Reuniões, trânsito, prazos, filhos, vida social. A agenda cheia virou regra, e não exceção.
Mas a boa notícia é que ciência e prática convergem em um ponto: consistência vence duração. O chamado “treino da vida real” parte de uma lógica simples: encaixar o exercício na rotina existente, em vez de esperar a rotina perfeita para começar.
Para o preparador físico Leandro Twin, da Bluefit Academia, o erro mais comum é tratar o treino como algo opcional. “O exercício precisa ser parte da rotina, não um anexo ao estilo de vida. Quando ele entra na agenda como prioridade, assim como uma reunião importante, ele deixa de ser negociável”, afirma.
Segundo ele, intensidade e foco compensam o tempo reduzido. “Um treino de 20 minutos bem executado, com foco e técnica adequada, pode gerar mais resultado do que uma hora inteira feita sem concentração e sem execução correta”, explica.
A rotina corrida não precisa ser um obstáculo para o movimento. Algumas estratégias ajudam a encaixar o exercício mesmo nos dias mais cheios:
Treinar fora dos horários tradicionais (antes das 7h, entre 10h e 16h ou após 21h) otimiza tempo e reduz estresse com espera por equipamentos.
Um treino objetivo de 20 a 30 minutos permite treinar , tomar banho e ainda manter parte do intervalo para alimentação.
Se 40 minutos seguidos são inviáveis, faça 20 minutos pela manhã e 20 minutos à noite. O estímulo fracionado também gera adaptação muscular e cardiovascular.
Pequenas mudanças no dia a dia também ajudam a aumentar o nível de atividade física. Tente:
Esses “micromovimentos” aumentam o gasto calórico diário e reduzem o tempo sedentário, fator diretamente ligado a riscos metabólicos .
Para quem tem pouco tempo, treinos objetivos e bem estruturados podem gerar estímulos eficientes em poucos minutos. Confira duas opções!
Objetivo: ganho de condicionamento e estímulo muscular global. Formato: circuito de 3 a 4 voltas.
Aquecimento (3 minutos):
Circuito (15 minutos)
40 segundos de exercício + 20 segundos de descanso:
Repita de 3 a 4 vezes.
Finalização (2 minutos)
Foco: intensidade alta, execução bem-feita e pausas controladas.
Objetivo: força e cardio com tempo otimizado
Aquecimento (5 minutos)
Bloco 1 – Força (15 minutos)
3 séries de 10 a 12 repetições
Descanso curto: 30 a 40 segundos.
Bloco 2 – Metabólico (10 minutos)
Formato HIIT:
Repetir 10 vezes.
Bloco 3 – Core (5 minutos)
Alongamento (5 minutos)
O treino da vida real não depende de motivação infinita, mas de estratégia. Ajustar horários, aceitar treinos mais curtos e incorporar movimento ao longo do dia cria uma base sustentável , pensando que, quando o assunto é treino, é melhor feito do que perfeito.
Mais do que buscar a rotina ideal, a proposta é construir uma rotina possível. Porque, no fim, o melhor treino não é o mais longo, é o que acontece todos os dias.
Por Denise Bispo
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o