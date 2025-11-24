Se cuida

Saúde do homem: como a falta de cuidado afeta a longevidade

Apesar de avanços em genética, vacinas, exames e IA, homens brasileiros seguem adoecendo mais e morrendo mais cedo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:24

O cuidado com a saúde masculina ajuda a prevenir e identificar doenças precocemente Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

No Brasil, a desigualdade entre a saúde de homens e mulheres continua evidente: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto elas vivem em média 79,7 anos, eles vivem 73,1 anos. Ou seja, os homens continuam morrendo mais cedo — mesmo vivendo na era com maior oferta de tecnologia médica da história.

O dado dialoga com outro indicador preocupante: a mortalidade masculina entre 20 e 24 anos é 4,1 vezes maior do que a feminina. E não se trata apenas de violência: doenças cardiovasculares, cânceres, infecções e condições crônicas também chegam mais cedo e avançam mais rápido neles do que nelas.

Dados de 2022 do Instituto Lado a Lado Pela Vida corroboram essas informações, indicando que 62% dos brasileiros só procuram o médico quando os sintomas estão insuportáveis, o que mostra um hábito de buscar atendimento tardio e focado na reação a problemas já avançados.

Atenção com a saúde do homem

Apesar dos avanços em diagnóstico e prevenção, muitos homens ainda evitam consultórios, laboratórios e check-ups . Um estudo da Ipsos para a MSD e a Sociedade Brasileira de Urologia, com 300 homens de 20 a 45 anos, reforça o problema: embora declarem preocupação com a saúde, 64% não sabiam que o HPV pode causar câncer — “um indicativo claro de lacunas de informação e comportamentos moldados por tabus”, pontua Annelise C. Wengerkievicz, diretora médica do laboratório Santa Luzia, da Dasa.

É por isso que especialistas defendem que Novembro Azul não pode ser uma conversa restrita ao câncer de próstata: a jornada da saúde masculina é contínua e começa muito antes da vida adulta. “A prevenção do homem começa na infância — com vacina, exame, acompanhamento do desenvolvimento e diálogo. Cada etapa bem conduzida nesse início de vida reduz problemas sérios décadas depois”, ressalta o patologista clínico Dr. Sandro Melim, do laboratório Exame, também da Dasa.

Cuidados ao longo da vida

Cada fase da vida do homem exige um tipo de atenção com a saúde. “A infância e a adolescência exigem atenção a vacinas essenciais — como HPV nonavalente (até 45 anos), hepatites A e B, meningocócicas ACWY e B, influenza anual — e exames laboratoriais e de imagem que ajudam a acompanhar crescimento, detectar alterações metabólicas e investigar sinais precoces de doenças respiratórias, auditivas e estruturais”, reforça Rosana Richtmann, infectologista e consultora em vacinas na Dasa.

Nesta fase, testes genéticos também se tornam aliados para identificar alterações hereditárias tratáveis e riscos que merecem acompanhamento desde cedo . “Na rotina pediátrica, eles incluem desde painéis genéticos de triagem ampliada, painéis metabólicos até sequenciamento direcionado quando há suspeita clínica”, afirma Dr. Sandro Melim.

Saúde do coração merece atenção

Ao longo da vida adulta, o cenário deveria se consolidar com um acompanhamento preventivo mais disciplinado — mas é justamente aqui que muitos homens somem do sistema de saúde. A cardiologia é uma das áreas que mais sente esse afastamento.

“A maioria dos eventos cardíacos em homens ocorre sem aviso prévio — mas não sem sinais prévios. Pressão arterial alterada, colesterol e glicemia desregulados, inflamação, distúrbios do sono, estresse… tudo isso aparece nos exames muito antes do infarto. O problema não é a falta de tecnologia, é a falta de consulta”, afirma o Dr. Carlos Eduardo Suaide, coordenador da cardiologia na Dasa, em São Paulo para as marcas Delboni Salomão Zoppi, Lavoisier e Alta Diagnósticos.

Exames e acompanhamento médico são fundamentais para a saúde do homem Crédito: Imagem: Hryshchyshen Serhii | Shutterstock

Exames após os 40 anos

Nos check-ups masculinos avaliam-se indicadores essenciais: colesterol, glicemia, hemograma, função renal e hepática, vitamina D, marcadores inflamatórios, hormônios (como testosterona), exames de urina e eletrocardiograma.

Para homens acima dos 40 anos, a recomendação inclui PSA (exame de sangue para avaliar a saúde da próstata) e, quando indicado, o toque retal realizado em consultório médico. Para aqueles com sinais de queda hormonal, o acompanhamento da chamada andropausa (o climatério masculino), com avaliações metabólicas e hormonais, auxilia intervenções preventivas e melhora da qualidade de vida.

A partir dos 45 anos (ou antes, em caso de histórico familiar), a preocupação com o câncer de próstata exige ainda mais atenção. É o tumor mais incidente em homens no Brasil, com 72 mil novos casos estimados anualmente, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Embora seja altamente tratável quando detectado cedo, muitos ainda chegam ao diagnóstico em estágios avançados — justamente por evitarem o cuidado preventivo.

Genômica a serviço da saúde

O avanço da tecnologia é uma grande aliada para a identificação precoce de doenças. “A genética nos permite identificar variantes que aumentam o risco de câncer de próstata e outros tumores hereditários muito antes do aparecimento dos primeiros sintomas. É uma ferramenta que personaliza o cuidado e antecipa o rastreamento com dados científicos sólidos”, explica o oncogeneticista Henrique Galvão, da Dasa Genômica.

Entre os exames disponíveis no Brasil, estão os painéis de predisposição hereditária ao câncer (que avaliam genes como BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2 e ATM), o painel ampliado para câncer hereditário, além de painéis focados em câncer masculino, como Score de Risco Poligênico, indicado para homens que possuem casos de câncer de próstata na família ou que precisam avaliar se estão em risco aumentado para esta doença. Eles orientam médicos a mapear riscos, ajustar a frequência dos exames de imagem e decidir intervenções precoces.

Importância da vacinação

A vacinação é outro cuidado essencial para manter a saúde do homem ao longo da vida. “Vacina é cuidado masculino. Do HPV ao herpes-zóster, do tétano à gripe anual, grande parte dos quadros evitáveis em homens adultos está associada a atrasos ou ausência de imunização”, ressalta a infectologista Rosana Richtmann.

Saúde do homem é construída todos os dias

Ao final dessa jornada, fica evidente que tecnologia não é o problema. O Brasil dispõe de check-ups completos, atendimento domiciliar, exames genéticos de alta precisão, vacinas modernas, inteligência artificial aplicada à radiologia e protocolos avançados de prevenção. O que falta, como mostram os dados, é o passo mais básico: a ida ao consultório. Afinal, a saúde do homem é construída todos os dias — desde a infância até a maturidade — e que viver mais passa, obrigatoriamente, por consultar, acompanhar, prevenir e agir antes do sintoma.

Por Fernanda Quinta

