Riscos e resultados: especialista tira dúvidas sobre cirurgia de catarata

Antigamente, quando a técnica cirúrgica ainda não havia evoluído, existia um consenso médico de indicar o procedimento somente quando a catarata estivesse muito evoluída ou “madura” e em estágio extremamente avançado, pois a cirurgia era mais invasiva e sua recuperação mais prolongada, com maiores riscos para o paciente. Hoje, com o surgimento de novas técnicas, como a facoemulsificação, os especialistas aconselham que se evite que a doença chegue a um estado muito avançado, pois sua rigidez dificultará a fragmentação e aspiração, aumentando o risco de complicações cirúrgicas e o tempo de recuperação do pós-operatório. Portanto, a cirurgia está indicada a partir do momento que estiver dificultando as atividades do dia a dia da pessoa. A cirurgia também poderá ser indicada em outras circunstâncias, com a finalidade de evitar complicações decorrentes da presença do cristalino doente, opaco e/ou de volume aumentado, ou ainda para possibilitar a avaliação e tratamento de doenças da retina e do nervo óptico, por exemplo.