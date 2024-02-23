Plástica sem cortes e novos fios: as tendências de beleza de 2024

O IMCAS mostrou trabalhos importantes nos tratamentos de injetáveis, tecnologias e cosméticos Crédito: Shutterstock

Dermatologistas de várias partes do mundo se reuniram para conhecer resultados de experimentos, novas substâncias e tendências que vão nortear a área no mundo todo. Sediado em Paris, o International Master Course on Aging Science (IMCAS) trouxe os principais temas da ciência do envelhecimento. O evento dita as tendências do que estará em destaque ao longo do ano e os novos tratamentos baseados em evidências científicas.

O evento mostrou trabalhos importantes nos tratamentos de injetáveis, tecnologias, cosméticos, fios de sustentação, estética íntima, tratamento vascular, cirurgias e longevidade. O que foi apresentado promete ajudar nos tratamentos de problemas que mexem com a autoestima de homens e mulheres.

Os exossomos, vesículas minúsculas naturalmente secretadas pelas nossas células, são o assunto do momento. Eles funcionam como mensageiros, que transportam informações entre as células. "Eles se tornaram a grande novidade na Dermatologia regenerativa, e seu conteúdo com proteínas, lipídios e ácidos núcleicos podem ser usados de maneira direcionada para a regeneração da pele, estímulo de colágeno, ação anti-inflamatória, controle de doenças da pele, entre inúmeras outras possibilidades", explica a dermatologista Giane Giro, que esteve no evento.

Neste ano, os exossomos tornou-se um tema recorrente em diversas aulas para rejuvenescimento, regeneração da pele, melhora de doenças da pele e tratamentos capilares. "Na área de exposições havia numerosas opções de produtos a base de exossomos, de diferentes fabricantes e diversas origens, tanto de células humanas, vegetais ou de bactérias. A ação dos exossomos no organismo depende das células de origem e também do conteúdo das vesículas", explica a médica.

Além do uso em tratamentos estéticos para rejuvenescimento, o uso na Medicina está só começando, com a promessa de no futuro termos exossomos disponíveis para tratamento de doenças como câncer, doenças cardiovasculares , doença de Alzheimer e doença de Parkinson, por exemplo.

Os novos fios

Outra novidade apresentada foram os fios Aptos. A médica explica que o nome vem da contração das palavras Anti Ptosis, ou seja, o objetivo é tratar a ptose (queda) das estruturas faciais que acontecem com o envelhecimento. "O desenho das garras minúsculas que existem nestes fios, promove uma tração que leva ao reposicionamento das estruturas faciais, promovendo o efeito lifting", diz Giane Giro.

Existem fios de diferentes tamanhos para serem utilizados na fronte, para a abertura do olhar, no terço médio do rosto, para elevar as bochechas, e no contorno facial e pescoço, para o efeito lifting.

A dermatologista Giane Giro fala sobre as novidades apresentadas no IMCAS Crédito: Divulgação

" Os novos fios Aptos são produzidos com dois bioestimuladores consagrados na Dermatologia, associados ao ácido hialurônico. Eles têm maior durabilidade em relação ao outros fios com bioestimuladores do mercado, com resultados que permanecem por até dois anos, e maior poder de tração" Giane Giro - Dermatologista

A promessa da 'plástica sem cortes'

No tratamento da papada, a grande novidade foi o novo eletrodo do Emface. É o primeiro aparelho no mundo a conseguir tratar o envelhecimento da camada muscular, fortalecendo a musculatura elevadora da face, ao mesmo tempo, em que faz estímulo de colágeno, através da radiofrequência.

"No Brasil, temos os eletrodos para a fronte e bochechas, para efeito lifting facial. No IMCAS, foi apresentado o novo eletrodo de tratamento, que deve chegar neste semestre no Brasil. Ele fortalece o músculo digástrico, que fica na região da papada, melhorando a flacidez muscular e firmando esta região do pescoço", diz a médica.

Associado ao fortalecimento muscular, ele tem uma radiofrequência diferente da que se usa na face. Além do estímulo de colágeno, ajuda a queimar a gordura da papada, reduzindo a aparência de “queixo duplo”.

Também há previsão da chegada da microcoring no Brasil. A tecnologia foi desenvolvida pelo grupo da Universidade de Harvard, lançada nos Estados Unidos no ano passado com a grande expectativa pela promessa da 'plástica sem cortes'.

"O aparelho, chamado Ellacor, remove mecanicamente dezenas de milhares de micro fragmentos da pele sem cirurgia ou uso de laser, e não deixa cicatrizes na pele. O somatório destes milhares de fragmentos retirados pode corresponder a 9% da pele da região tratada, sendo uma opção de retirada do excesso de pele sem cirurgias. Já temos uma empresa representando o aparelho no Brasil, e a previsão é de chegar ainda neste semestre aos consultórios", diz a dermatologista.

Também foram lançados vários aparelhos combinando tecnologias, para otimizar os tratamentos. "Um deles é o Exion, uma plataforma 4x1 que combina radiofrequência com ultrassom, radiofrequência microagulhada e tratamento íntimo, além de uma ponteira com efeito potencializador do ácido hialurônico na pele de maneira não invasiva".

A ciência da longevidade

A ciência da longevidade busca aumentar a expectativa de vida média em condições ideais, com a capacidade de viver uma vida longa e saudável.

Segundo a médica, os estudos estão evoluindo, e já existem testes epigenéticos para avaliar o grau de envelhecimento do nosso DNA. "Estamos ampliando o conhecimento do microbioma do intestino e da senescência das células. A ciência estuda como reverter algumas dessas alterações, e já sabemos que mudanças nos hábitos de vida, como a dieta e suplementação adequada, podem ajudar", diz Giane Giro.

Um importante ponto para a longevidade é tratar desequilíbrio do microbioma do intestino, que está diretamente ligado a inflamação crônica e na causa de várias doenças. A dieta mediterrânea é considerada uma ótima dieta para manter o equilíbrio desta flora intestinal. Já existem testes genéticos para avaliar o microbioma e o ideal é fazer uso dos probióticos de maneira direcionada para a necessidade individual.

"Quando melhoramos a função das células da pele, como ceratinócitos e fibroblastos, recuperamos uma aparência mais jovial da pele" Giane Giro - Dermatologista