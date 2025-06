Síndrome do ombro congelado

Paralisia no ombro: entenda condição que Eliana sofreu por conta da menopausa

Queda de estrogênio durante a menopausa favorece o surgimento da síndrome do ombro congelado, condição caracterizada por rigidez articular e dificuldade de movimentar a região

Publicado em 26 de junho de 2025 às 15:18

Eliana revelou que sofreu uma paralisia no ombro no ano passado Crédito: Reprodução @Eliana

Em entrevista recente ao PodDelas, a apresentadora Eliana revelou que sofreu uma paralisia no ombro no ano passado. “Eu não conseguia levantar o braço. Esse braço aqui que estou levantando hoje. O meu ombro congelou, e o meu braço grudou no meu corpo", disse a artista. >

Eventualmente, Eliana descobriu que se tratava de um sintoma da menopausa. “Por muito tempo, fiquei sem entender o que era a menopausa. Não sabia o que estava sentindo, o que estava vivendo”, acrescentou. Essa paralisia sofrida por Eliana é conhecida como síndrome do ombro congelado, ou Frozen Shoulder no inglês. >

“O termo técnico para condição é capsulite adesiva do ombro e causa rigidez articular e dificuldade de movimentar a região”, explica o ginecologista Igor Padovesi. >

De acordo com o especialista, a condição é tipicamente causada pela queda dos hormônios, particularmente o estrogênio, então é mais comum em mulheres que estão passando pela transição para menopausa ou na pós-menopausa. “Mas, claro, nem todas as mulheres que estão passando pela menopausa vão enfrentar o problema, pois os sintomas dessa fase podem ser diferentes para cada pessoa”, pontua o médico. >

>

O ginecologista Igor Padovesi explica como é a condição Crédito: Divulgação/Igor Padovesi

Muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico diferencial da capsulite adesiva com as bursites e tendinites do ombro. Por isso, é fundamental buscar um médico especializado Igor Padovesi Ginecologista

O tratamento inicial é feito com o uso de medicamentos anti-inflamatórios, repouso da articulação e fisioterapia. Igor Padovesi ressalta que a capsulite adesiva do ombro é uma condição que tipicamente só melhora por completo com a reposição hormonal, sem a necessidade de outros medicamentos ou intervenções. “A terapia hormonal consiste na reposição dos hormônios que passam a faltar no corpo da mulher depois da menopausa. Dessa forma, atua diretamente na principal causa do problema: a falta do estrogênio”, diz o especialista.>

O médico diz que a terapia hormonal é recomendada para quase todas as mulheres na menopausa, com raras contraindicações. “É cientificamente comprovado que, quando realizada corretamente, a terapia hormonal, além de ser muito segura, melhora uma grande diversidade de sintomas da menopausa. E quanto antes a terapia hormonal for administrada, maiores serão seus benefícios. Por isso, é importante que as mulheres na menopausa busquem um médico especialista para receberem o tratamento adequado de acordo com suas características e necessidades”, finaliza Igor Padovesi.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta