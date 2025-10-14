Muitas dores

O que é pedra nos rins, quadro que levou Luan Pereira à internação

As pedras podem ser de diversos tamanhos e trazer muitas consequências. Não se deve negligenciar nenhuma dor e sempre ficar atento à cor da urina, que deve ser clara e bem diluída.

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:05

Luan Pereira foi hospitalizado após fortes dores causadas por pedra nos rins Crédito: Reprodução @Luanpereiracantor

O cantor Luan Pereira precisou ser hospitalizado após fortes dores causadas por pedra nos rins. O cantor publicou uma série de fotos no hospital informando aos seguidores seu estado de saúde. "Começando a semana desse jeito, pedra nos rins, maior dor da minha vida", contou ele.

O artista revelou que continuou sentindo dores mesmo após o uso de medicamentos. "Eu não consigo achar uma posição pra ficar confortável, que mesmo com remédio dói. Vontade de chorar. Eu vou apagar agora, tentar apagar. Na verdade, daqui a pouco vou tomar um remédio que dá muito sono", disse.

Luan comentou que os médicos recomendaram repouso absoluto enquanto avaliam as próximas etapas. "Eu já tomei remédio, tomei tramal, tomei morfina e volta essa dor descarada, misericórdia", contou.

O cálculo renal, popularmente conhecido como pedra nos rins, é um problema comum e que, portanto, pode causar grandes danos para o seu bem-estar. De forma geral, as pedras se formam quando há excesso de alguma substância na urina como cálcio, oxalato e ácido úrico (originando cristais), ou quando falta citrato na urina, considerado um protetor contra a formação de cálculo. "É uma doença causada pela formação de uma pedra dentro do sistema urinário", diz o nefrologista Sergio Gobbi, da Rede Meridional.



O médico conta que a condição pode surgir por diversos fatores. "No ocidente o fator dietético é o principal, principalmente a baixa ingesta de líquidos, mas pode haver fatores metabólicos e genéticos". O cálculo renal geralmente é assintomático. "Quando ocorre migração e passagem pelo canal da urina, pode ocorrer dor lombar que pode vir acompanhada de sangramento e dor ao urinar".

O tratamento

O nefrologista Marcellus Grilo, da Unimed Sul Capixaba, diz que o principal sintoma é a dor causada pelo deslocamento do cálculo do rim causando um obstrução do ureter levando a dilatação dos rins. "Outras complicações são presença de sangue na urina, associação com infecção e perda do funcionamento do rim".

As pedras podem ser de diversos tamanhos e trazer muitas consequências. Por isso, os médicos alertam que não se deve negligenciar nenhuma dor e sempre ficar atento à cor da urina, que deve ser clara e bem diluída.

Existe o tratamento dos cálculos já formados, que pode ser realizado desde medicamentos para eliminação até procedimentos cirúrgicos. "E existe o tratamento para evitar a formação de cálculos de repetição, na qual se analisa a composição dos cálculos e se orienta uma dieta e medicamentos quando necessário", diz Sergio Gobbi.

Boa parte da prevenção está associado à adoção de hábitos saudáveis: Beber de dois a três litros de água por dia; Diminuir o consumo de sal; Fazer atividades físicas e perder peso; Diminuir o consumo de proteína animal, como carnes, especialmente as não brancas, miúdos e mariscos, especialmente para quem tem problemas com o ácido úrico; Aumentar a ingestão de sucos cítricos, que protegem o corpo da formação de cálculos renais

