O que é H. pylori? Saiba detalhes do diagnóstico do cantor Nattanzinho

Nattanzinho foi diagnosticado com H.Pylori Crédito: Reprodução @nattan

No vídeo, ele explica como o refluxo prejudicou a voz e afetou suas apresentações: "Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar".

Conhecida como H. pylori, a Helicobacter pylori é uma bactéria encontrada no estômago. A hepatologista e gastroenterologista Mariana Pacheco, da Rede Meridional, conta que a infecção aguda e crônica causa gastrite, podendo ter dor no estômago, náuseas e distensão abdominal. "Numa forma um pouco mais grave, ela causa úlcera no estômago e no duodeno, podendo levar até a hemorragia digestiva. E em alguns pacientes com fatores de risco, a infecção a longo prazo pode levar ao surgimento de câncer de estômago".

A médica conta que a princípio não há evidências de infecção de H. pylori em cordas vocais e manifestações dessa infecção no local. "O que pode ter ocorrido é algum efeito colateral dos medicamentos utilizados para o tratamento da bactéria", diz Mariana Pacheco.

"O diagnóstico pode ser feito de diversas formas. A mais comum é através da endoscopia digestiva, onde faz uma biópsia do estômago. Mas também pode ser feito por teste respiratório ou sorologia " Mariana Pacheco - Hepatologista e gastroenterologista

ENTENDA O TRATAMENTO

A gastroenterologista Kethleen Wandekoken, da Kliniké, diz que muitos pacientes infectados podem não ter nenhum sintoma ao longo da vida. "Ainda não se sabe exatamente o que determina que alguns pacientes sejam assintomáticos e outros evoluam para casos mais graves, como o câncer de estômago, mas parecem ser fatores ligados às características da bactéria adquirida e à genética do paciente infectado".

A médica explica por que a H. pylori aumenta o risco de câncer de estômago. "Devido à inflamação que ela gera no estômago, os processos de regeneração podem levar a alterações da mucosa, podendo iniciar um câncer local", diz Kethleen Wandekoken.

A transmissão da bactéria ocorre de pessoa para pessoa. Ou seja, secreções passadas de uma pessoa para outra, com contaminação por fezes ou exposição a saliva. "O tratamento inclui uso de antibióticos e medicamentos que modificam o PH do estômago, como o omeprazol e o pantoprazol", diz a gastroenterologista.