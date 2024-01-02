Angioplastia: o que é procedimento feito em José Roberto Burnier

O jornalista José Roberto Burnier, da TV Globo, sofreu um infarto e precisou passar por uma cirurgia. O repórter de 63 anos passou mal logo após apresentar o SPTV 2 e foi dirigindo até o hospital.
Em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo, ele contou sobre o susto que passou. “Eu não sabia que estava infartando, e o médico Roberto Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", relatou. Burnier passou por uma angioplastia ainda na madrugada de sábado, 30, um procedimento para obstruções das artérias do coração por meio do cateterismo. "Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus".
O cirurgião cardiovascular Melchior Luiz Lima, da Unimed Vitória, explica que a angioplastia coronariana percutânea é um procedimento usado para tratar as obstruções nos vasos sanguíneos que nutrem o coração. "Esses vasos sanguíneos são chamados de artérias coronárias. Uma obstrução parcial poderá causar dor no tórax; e uma obstrução total poderá ocasionar o temido infarto agudo do miocárdio. O procedimento é geralmente realizado sob anestesia local. O médico insere um cateter fino através de uma artéria na perna ou no braço do paciente, guiando-o até o coração. Uma vez que o cateter atinge o local estreitado, um pequeno balão na ponta do cateter é inflado. Isso pressiona o acúmulo de placa contra as paredes da artéria, abrindo a passagem para o sangue".
Frequentemente, um stent é colocado para manter a artéria aberta. Em casos de enfarte agudo do miocárdio, essa rápida reabertura da artéria pode salvar o tecido cardíaco e reduzir complicações.
Melchior Luiz Lima diz que toda vez que uma pessoa chega ao hospital com sintomas e sinais de infarto, e o médico identifique por meio de exames específicos sugestivos de infarto agudo do miocárdio, deverá indicar o cateterismo cardíaco, que mostrará a anatomia coronariana e identificará o(s) local(ais) de obstruções graves.
"No caso do infarto agudo do miocárdio, o principal objetivo da angioplastia coronariana primária é promover a desobstrução e reperfundir o músculo cardíaco. Com isto, irá 'salvar' o músculo de inevitável morte"
O médico diz que é vital discutir os riscos com o médico antes do procedimento, pois eles podem variar conforme a saúde individual, a presença de outras condições médicas e a experiência da equipe médica.
INFARTO
O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é causado pela formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Ele pode ocorrer em diversas partes do coração, dependendo de qual artéria foi obstruída. Os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio geralmente incluem:
- Dor no peito: sensação de aperto, pressão ou dor no centro do peito, que pode durar vários minutos. A dor poderá estar relacionada ou não ao esforço físico;
- Dor ou desconforto em outras áreas do corpo superior: pode incluir braços, ombros, costas, pescoço, mandíbula ou estômago;
- Falta de ar: com ou sem dor no peito;
- Sudorese fria: transpiração inesperada e intensa;
- Náusea ou vômito: sensação de mal-estar no estômago;
- Tontura ou desmaio: sentir-se fraco, tonto ou como se fosse desmaiar;
- Fadiga extrema: cansaço incomum e inexplicável, especialmente em mulheres.
O médico conta que os sintomas podem não ser os mesmos para todos. "Alguns podem ter sinais sutis ou nenhum sintoma, conhecido como infarto 'silencioso'. É crucial procurar atendimento médico imediato se suspeitar de um infarto", diz o cirurgião cardiovascular.
O médico explica que a pessoa deve procurar ajuda médica imediata se suspeitar de um infarto agudo do miocárdio. "Não ignore esses sintomas, esperando que eles desapareçam. O tempo é crucial em um infarto. Quanto mais rápido o paciente receber tratamento, maior a chance de limitar o dano ao coração. Chame uma ambulância ou vá imediatamente ao hospital mais próximo. Não dirija, a menos que não haja outra opção".