Angioplastia: o que é procedimento feito em José Roberto Burnier

José Roberto Burnier sofreu um infarto e precisou passar por uma cirurgia Crédito: Reprodução @jr.Burnier

O jornalista José Roberto Burnier, da TV Globo, sofreu um infarto e precisou passar por uma cirurgia. O repórter de 63 anos passou mal logo após apresentar o SPTV 2 e foi dirigindo até o hospital.

O cirurgião cardiovascular Melchior Luiz Lima, da Unimed Vitória, explica que a angioplastia coronariana percutânea é um procedimento usado para tratar as obstruções nos vasos sanguíneos que nutrem o coração. "Esses vasos sanguíneos são chamados de artérias coronárias. Uma obstrução parcial poderá causar dor no tórax; e uma obstrução total poderá ocasionar o temido infarto agudo do miocárdio. O procedimento é geralmente realizado sob anestesia local. O médico insere um cateter fino através de uma artéria na perna ou no braço do paciente, guiando-o até o coração. Uma vez que o cateter atinge o local estreitado, um pequeno balão na ponta do cateter é inflado. Isso pressiona o acúmulo de placa contra as paredes da artéria, abrindo a passagem para o sangue".

Frequentemente, um stent é colocado para manter a artéria aberta. Em casos de enfarte agudo do miocárdio, essa rápida reabertura da artéria pode salvar o tecido cardíaco e reduzir complicações.

Melchior Luiz Lima diz que toda vez que uma pessoa chega ao hospital com sintomas e sinais de infarto, e o médico identifique por meio de exames específicos sugestivos de infarto agudo do miocárdio, deverá indicar o cateterismo cardíaco, que mostrará a anatomia coronariana e identificará o(s) local(ais) de obstruções graves.

Melchior Luiz Lima diz que frequentemente um stent é colocado para manter a artéria aberta Crédito: Melchior Luiz Lima/Divulgação

"No caso do infarto agudo do miocárdio, o principal objetivo da angioplastia coronariana primária é promover a desobstrução e reperfundir o músculo cardíaco. Com isto, irá 'salvar' o músculo de inevitável morte" Melchior Luiz Lima - Cirurgião cardiovascular

O médico diz que é vital discutir os riscos com o médico antes do procedimento, pois eles podem variar conforme a saúde individual, a presença de outras condições médicas e a experiência da equipe médica.

INFARTO

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é causado pela formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Ele pode ocorrer em diversas partes do coração, dependendo de qual artéria foi obstruída. Os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio geralmente incluem:

Dor no peito: sensação de aperto, pressão ou dor no centro do peito, que pode durar vários minutos. A dor poderá estar relacionada ou não ao esforço físico;





sensação de aperto, pressão ou dor no centro do peito, que pode durar vários minutos. A dor poderá estar relacionada ou não ao esforço físico; Dor ou desconforto em outras áreas do corpo superior: pode incluir braços, ombros, costas, pescoço, mandíbula ou estômago;





pode incluir braços, ombros, costas, pescoço, mandíbula ou estômago; Falta de ar: com ou sem dor no peito;





com ou sem dor no peito; Sudorese fria: transpiração inesperada e intensa;





transpiração inesperada e intensa; Náusea ou vômito: sensação de mal-estar no estômago;





sensação de mal-estar no estômago; Tontura ou desmaio: sentir-se fraco, tonto ou como se fosse desmaiar;





sentir-se fraco, tonto ou como se fosse desmaiar; Fadiga extrema: cansaço incomum e inexplicável, especialmente em mulheres.



O médico conta que os sintomas podem não ser os mesmos para todos. "Alguns podem ter sinais sutis ou nenhum sintoma, conhecido como infarto 'silencioso'. É crucial procurar atendimento médico imediato se suspeitar de um infarto", diz o cirurgião cardiovascular.