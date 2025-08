Cirurgia

Nódulo da tireoide: saiba o que é o procedimento feito por Tarcísio de Freitas

Os nódulos de tireoide são formações sólidas ou císticas que surgem no interior da glândula, localizada na parte da frente do pescoço

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi submetido, no último domingo (3), a um procedimento de ablação de tireoide por radiofrequência para tratamento de um nódulo benigno. A intervenção, considerada minimamente invasiva, foi realizada com sucesso e o governador recebeu alta no mesmo dia.>