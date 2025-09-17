Coceira e manchas no corpo

Micose de pele: conheça causas, como tratar e prevenir

Umidade, suor e objetos compartilhados podem gerar infecções por fungo

Renam Linhares Residente em Jornalismo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:00

Coceira persistente, manchas brancas ou vermelhas na pele e até unhas deformadas podem ser sinais de micose Crédito: Shutterstock

Coceira persistente, manchas brancas, marrons ou vermelhas na pele e unhas deformadas podem ser sinais de micose, uma infecção comum causada por fungos que já estão presentes no ambiente e aproveitam para se multiplicar quando encontram condições favoráveis, como excesso de suor, calor, umidade e oleosidade.

De acordo com especialistas, estes microrganismos se alimentam de queratina, uma substância presente na pele, unhas e cabelos. Essa ação pode provocar sintomas como descamação, crostas amareladas, áreas sem pelos no couro cabeludo ou até fissuras na pele.

Como explica a dermatologista Pauline Lyrio, o contato da pele úmida em regiões de dobras, como virilha e abaixo das mamas, ou pequenos traumas ao cutucar as unhas são cenários que favorecem a contaminação. Para a médica, é essencial ter atenção com a umidade corporal.

O ideal é enxugar bem as regiões de dobras após o banho e evitar compartilhar objetos como toalhas e alicates. "Em alguns casos, até usar secador com vento frio para manter a pele seca”, destaca.

Existem alguns sinais no corpo que devem ser observados no dia a dia para identificar as micose. São eles:

Descamação entre os dedos dos pés

Manchas avermelhadas no corpo

Descamação e vermelhidão nas virilhas

Manchas claras no tronco e braços

Unhas descoladas

Tem cura?

De acordo com dermatologistas, as micoses têm cura e são passíveis de tratamento. Em alguns casos, basta o uso de antifúngicos. Em outros, é necessário aplicar medicamentos orais. "Também podemos usar tratamentos de manutenção para evitar novas infecções”, completa Pauline Lyrio.

Porém, a grande armadilha está em minimizar o problema com os fungos e interromper o tratamento, o que pode implicar na piora e evolução das micoses. Manter a pele seca e evitar o excesso de suor são passos essenciais.

Conforme explica a dermatologista Letícia Bastos, alguns cuidados básicos podem ser tomados para prevenir casos de micose.

Prefira roupas leves e arejadas, use meias de algodão trocadas diariamente, evite ficar com roupas molhadas por muito tempo e não ande descalço em locais públicos como banheiros ou piscinas Letícia Bastos Médica Dermatologista

A médica lembra que a automedicação não é recomendada. Como as alterações na pele podem ser similares às de outras condições, como alergias, dermatites e psoríases, o ideal é que um dermatologista faça o diagnóstico. Dicas da internet ou soluções milagrosas podem atrasar o tratamento e até agravar o problema. "Só o médico pode diferenciar e indicar o tratamento adequado”, finaliza Letícia Bastos.

*Renam Linhares é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Beatriz Heleodoro.



