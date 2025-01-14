Kate Middleton: remissão é igual a cura do câncer? Entenda

Kate Middleton anunciou nesta que o câncer está em processo de remissão Crédito: Radcliffe/Bauer-Griffin/Honopix/Folhapress

A princesa Kate Middleton, do Reino Unido, anunciou nesta terça-feira (14) que o câncer que tem está em processo de remissão. O anúncio foi feito cerca de 10 meses após a esposa do príncipe William anunciar que havia sido diagnosticada com um tipo de câncer e que se afastaria dos compromissos públicos para iniciar o tratamento.



"É um alívio estar em remissão agora, e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente", disse Kate em uma publicação em suas redes sociais. Kate destacou ainda que continua “focada na recuperação”.



A oncologista Juliana Alvarenga explica que remissão é quando o câncer não é mais detectado por nenhum exame de imagem ou sangue. Existe a possibilidade de que o paciente tenha sido totalmente curado, porém, pode ser que células microscópicas ainda estejam presentes. "Essas células são tão pequenas que os exames de imagem não conseguem detectá-las. Por isso, o paciente precisa continuar o acompanhamento, fazendo exames para verificar se há algum sinal, por menor que seja, de recidiva do tumor".

A fase não significa, necessariamente, que o paciente está curado. "Normalmente, nos dois primeiros anos, quando a doença tem mais chances de voltar, fazemos um seguimento mais próximo, a cada três meses. Com o passar do tempo, vamos espaçando para a cada quatro meses, depois semestralmente e, posteriormente, anualmente", diz a médica.

"Em determinados casos, fazemos a quimioterapia adjuvante, que muitos conhecem como preventiva, para diminuir esse risco de recidiva da doença" Juliana Alvarenga - Oncologista

A cura, por outro lado, é quando todos os sinais e sintomas da doença desaparecem do corpo. Quanto mais tempo passa após o término do tratamento inicial e o paciente permanece sem sinais de recidiva da doença, menores são as chances de a doença voltar. "Dizemos comumente que, após 5 anos, como as chances de a doença voltar são muito pequenas, o paciente está curado. Antes disso, dizemos que o paciente está em remissão, ou seja, sem evidência de doença. Porém, algumas células cancerosas podem permanecer latentes no corpo por muitos anos após o término do tratamento e fazer com que o câncer volte um dia", explica a oncologista.