Inseminação caseira: entenda os riscos do procedimento sem acompanhamento médico

Diferente da inseminação artificial, a caseira é feita fora do ambiente hospitalar e apresenta riscos ao bebê e à gestante

Publicado em 21 de junho de 2025 às 10:00

Para gerar um embrião, é preciso que um óvulo seja fecundado por um espermatozoide Crédito: Shutterstock

Para realizar o sonho de engravidar, muitos casais buscam por técnicas que não dependam da reprodução tradicional. Uma das opções orientadas pelos profissionais da saúde é a inseminação artificial. Um caminho alternativo e perigoso à esse procedimento, porém, acende o alerta de especialistas: a inseminação caseira.>

Enquanto a inseminação artificial consiste na introdução do sêmen no aparelho reprodutor feminino com um acompanhamento de um profissional especializado, a inseminação caseira é praticada fora do ambiente hospitalar. Os riscos para a gestante e o bebê incluem infecções pélvicas, reação anafilática, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e até infertilidade futura.>

“Ela não garante segurança para a mulher, pois é feita sem qualquer controle de infecção e fora dos padrões de um ambiente apropriado. Isso caracteriza imprudência e negligência médica”, afirma o ginecologista e pós-graduado em reprodução humana, Ronney Guimarães.>

Mais do que contraindicada, a prática não é reconhecida nem aprovada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para um procedimento seguro e legal, é preciso que haja acompanhamento especializado e ambiente adequado. "Tudo isso seguindo protocolos rigorosos que garantem a segurança da paciente e do futuro bebê”, acrescenta o médico.>

>

A manipulação e a triagem do sêmen também são detalhes importantes. O procedimento médico segue critérios rígidos para manuseio dos espermas, o que inclui o uso de espéculos, cateter e outros instrumentos. Nestes casos, o doador também é avaliado quanto ao perfil infeccioso, genético, psicológico e psiquiátrico.>

Já com a técnica caseira, o sêmen muitas vezes é armazenado em qualquer recipiente, como potes ou preservativos, e introduzido no aparelho reprodutor através de seringas. Também não há nenhum tipo de rastreamento do doador, o que dificulta a identificação de possíveis doenças que possam comprometer a gestação.>

"Ele não é avaliado clinicamente, nem testado para doenças infecciosas, o que representa um risco real à saúde da mulher. Doenças como clamídia e gonorreia, por exemplo, são infecções sexualmente transmissíveis que podem estar presentes no sêmen e são extremamente perigosas para a mulher, podendo causar doença inflamatória pélvica, uma condição séria que afeta o sistema reprodutor feminino", explica Waldemar Carvalho, especialista em reprodução humana.>

A origem do sêmen também é importante. No caso de casais heterossexuais em que há um homem, o sêmen pode ser manipulado dentro de um laboratório especializado. No caso de um casal feminino, o material deve ser adquirido por meio de um banco de sêmen autorizado, que garante a triagem e a segurança do material biológico. >

Para gerar um embrião, é preciso que um óvulo seja fecundado por um espermatozoide. Para aqueles que não conseguem realizar o processo de forma natural, o indicado pelos especialistas é procurar por uma clínica especializada em Reprodução Humana Assistida. Estes locais oferecem acompanhamento completo e orientação quanto ao procedimento ideal para cada caso. >

Algumas opções são as inseminações vaginal, cervical ou intrauterina, procedimentos que se diferem por conta do local onde o sêmen é depositado:>

A vaginal é caracterizada pela introdução do sêmen diretamente na vagina

Já na cervical e na uterina, o sêmen é inserido, respectivamente, no colo e no corpo do útero >

O recomendado por especialistas é a procura por um serviço médico adequado, que siga todos os critérios técnicos e sanitários. >

