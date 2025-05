Muita dor

Hemorroida: entenda a doença que afeta Bárbara Evans

São veias que, em condições normais, dilatam e retraem durante a defecação, mas podem inflamar ou dilatar excessivamente, causando sintomas como dor, coceira e sangramento

Publicado em 16 de maio de 2025 às 14:35

Bárbara Evans contou que sofre há muito tempo com hemorróidas Crédito: Reprodução @Bárbaraevans22

A influenciadora Bárbara Evans contou que sofre há muito tempo com hemorroidas. "Gente, se não fosse trágico, ia ser engraçado. Vamos lá para um drama. Para quem não sabe, tenho uma longa história com a tal da hemorroida", disse no vídeo. >

"Ninguém fala disso porque todo mundo é bobo. Se um compartilhar as experiências com os outros, pode estar ajudando a outra pessoa. Só que o povo tem vergonha, não fala e um monte de outros assuntos também. Mas como aqui nós somos vida real, resolvi compartilhar com vocês essa minha história junto com a tal da hemorroida".>

Ela, que já passou por uma cirugia para tratar a hemorroida, contou que a dor voltou a incomodar. "Estou há alguns dias sem evacuar, tomei um monte de laxante e vou lá em cima, volto, vou lá em cima, volto, converso com Ele e falo: 'será que vou ter que operar de novo?' Mas tenho fé que é só mais uma movimentada aqui. Tomei remedinho, passei pomadinha. Tinha até treino hoje e falei para o personal: 'não vou conseguir. Não posso".>

Entenda a doença

Hemorroida é a dilatação das veias na região do ânus e reto, que causa desconforto e pode ser interna ou externa. São veias que, em condições normais, dilatam e retraem durante a defecação, mas podem inflamar ou dilatar excessivamente, causando sintomas como dor, coceira e sangramento.>

>

"Os principais sintomas das hemorroidas incluem ardência, coceira, sangramento (nas fezes, no papel higiênico ou na roupa íntima), desconforto, inchaço e dor anal", diz a coloproctologista Mônica Vieira Pacheco, da Rede Meridional.>

De acordo com a sua localização, as hemorroidas podem ser classificadas em externas e internas. As primeiras são revestidas por pele e localizam-se na borda do ânus, podendo causar sintomas que incluem coceira, dor e dificuldade de higiene. São mais facilmente identificáveis, pois podem ser detectadas por meio de uma visualização direta da região anal. "Já as internas são classificadas de acordo com a extrusão ou não, durante o esforço evacuatório e à anuscopia, ou seja, o exame interno do ânus", diz a médica. >

A doença pode causar dor ao evacuar, principalmente se tiver trombosada ou edemaciada. Na maioria dos casos, causa ardência e desconforto. Quando estiver com hemorroida, a pessoa deve evitar condimentos e pimenta, papel higiênico, não fazer esforço evacuatório e não ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. "Recomenda-se, ainda, evitar o alto consumo de alimentos constipantes como pães, biscoito, bolo e farinha, por exemplo", diz Mônica Vieira Pacheco. >

Tratamento

A coloproctologista explica que o tratamento começa com alteração dos hábitos higiênicos dietéticos. "O indivíduo precisa ingerir muita água, folhas, frutas e fibras, fazer atividade física, além de evitar alimentos constipantes e condimentados. Deve-se ainda evitar o uso de papel higiênico e não ficar muito tempo sentado no vaso". >

Indicamos pomadas com anti-inflamatório e anestésicos tópicos e algumas medicações anti-inflamatórias e que diminuem o edema Mônica Vieira Pacheco Coloproctologista

Nos casos refratários, indica-se cirurgia, que pode ser a hemorroidectomia clássica ou utilizando técnicas menos invasivas como laser de diodo, laser de CO2 e hemorroidopexia. "Indicamos a cirurgia quando o tratamento clínico não é efetivo, quando a hemorroida já está extremamente para fora do ânus, o que significa que os sintomas estão muito intensos e podem estar afetando significativamente a qualidade de vida do paciente", finaliza a médica. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta