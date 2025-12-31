Sem exagerar

Festa de ano-novo: saiba o que comer e beber para aliviar a ressaca

Especialistas dão dicas de quais alimentos ajudam na desintoxicação, reidratação e recuperação do corpo após o consumo de álcool

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:00

Para evitar ou suavizar a ressaca é preciso moderação Crédito: Shutterstock

As festas de réveillon chegam trazendo encontros, pratos tradicionais, comemorações, e, para muitos, uma temida visita indesejada: a ressaca. Comum após o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ela provoca sintomas como enjoo, dor de cabeça, mal-estar, sensibilidade à luz, tontura, irritabilidade e até alterações intestinais. Mas é possível curtir sem sofrer no dia seguinte?



Ressaca é como chamamos o conjunto de sintomas que surgem após o consumo excessivo de álcool. De acordo com a nutróloga Márcia Rocha, após os 40 anos os sintomas consumam ser mais intensos. Ela explica que isso ocorre porque o álcool provoca desidratação, inflama o sistema digestivo, altera neurotransmissores cerebrais e pode causar queda de glicose no sangue.

A nutróloga Márcia Rocha explica os sintomas da ressaca Crédito: Assessoria

Durante o metabolismo do álcool, o corpo produz substâncias tóxicas como o acetaldeído, que sobrecarregam o fígado e pioram o mal-estar Márcia Rocha Nutróloga

A nutróloga Marcella Garcez reforça que o acetaldeído é um dos principais responsáveis pela sensação de “corpo abatido” no dia seguinte. Ela explica que o quadro ainda é agravado pelo desequilíbrio eletrolítico e pela perturbação do sono, que costuma ser menos reparador após noites de bebida.

Quais são os sintomas mais comuns? - Dor de cabeça - Náusea - Tontura - Fadiga - Sede intensa - Irritabilidade - Dificuldade de concentração - Taquicardia (em alguns casos) - Desconforto gastrointestinal (em alguns casos)

Como evitar ou suavizar a ressaca nas festas de final de ano?

Para evitar ou suavizar a ressaca é preciso moderação. A dica é beber bastante água ao longo do dia da festa. Entrar na festa já desidratado é um convite para a ressaca. "Hidratar-se antes, durante e após o consumo de álcool reduz significativamente os efeitos da ressaca", diz Marcella Garcez.

A nutróloga Marcella Garcez explica o que comer para evitar ressaca Crédito: Assessoria

Alternar copos de bebida alcoólica com água, comer bem antes de beber e evitar misturar diferentes tipos de álcool também ajudam Marcella Garcez Nutróloga

Estratégias que podem ajudar - Não beber em jejum - Intercalar bebida alcoólica com água - Escolher bebidas de menor teor alcoólico - Evitar misturar tipos diferentes de álcool - Comer bem antes e durante respeitar o limite individual

Comer carboidratos é mais efetivo? Por quê?

Carboidratos, gorduras boas e proteínas magras são ótimas opções para consumir antes das festas Crédito: Shutterstock

Comer bem antes da festa ajuda a retardar a absorção do álcool. Tanto Márcia quanto Marcella recomendam refeições com carboidratos complexos, proteínas magras e gorduras boas.

Alimentos ricos em carboidratos ajudam a retardar a absorção do álcool no intestino e fornecem energia rápida ao cérebro e músculos, prevenindo a queda brusca da glicemia – uma das responsáveis pelo mal-estar, dor de cabeça e fraqueza no dia seguinte Márcia Rocha Nutróloga

A recomendação é uma refeição rica em carboidratos complexos, uma vez que esses nutrientes diminuem a velocidade de absorção do álcool no sangue e protegem o fígado e o intestino. Vale comer arroz integral, batata doce, mandioca, abacate, azeite, castanhas, proteínas magras como peixe, frango, ovos.

Durante as festas o ideal são as opções leves e equilibradas. Evite frituras, farinhas refinadas e excesso de doces, que intensificam inflamação e ressaca. Além disso, evite períodos em jejum e consuma água entre as bebidas alcoólicas.

Opte por petiscos proteicos, queijos, hommus, ovos de codorna, oleaginosas, frutas, pequenas porções de carboidratos, raízes como aipim assado, milho, proteínas como frango em cubos.

O que comer após as festas?

Melancia, melão e abacaxi são frutas ricas em água Crédito: Shutterstock

Após as festas, as médicas recomendam o consumo de alimentos que auxiliem na hidratação e na desintoxicação do corpo. Vale apostar na água de coco, frutas com alta concentração de água (melancia, melão e abacaxi), chás de gengibre ou hortelã, cúrcuma, vegetais crucíferos (brócolis e couve-flor), além de caldos e sopas leves, ricos em minerais.

Esses alimentos contribuem para eliminar toxinas, recuperar nutrientes perdidos, reduzir a fadiga e melhorar o funcionamento intestinal e hepático.

O que beber antes, durante e depois da festa?

Antes de beber, a recomendação é simples: hidratação. Água, ou água de coco, ajuda a preparar o organismo, melhora a metabolização do álcool e reduz a desidratação que gera grande parte dos sintomas da ressaca.

Durante a festa, a regra de ouro é alternar bebida alcoólica com água. Vale apostar também em água com gás, água de coco, drinques sem açúcar ou até bebidas isotônicas, que repõem eletrólitos em comemorações mais longas.

Depois do evento, continue a hidratação com água, água de coco, sucos naturais (como melancia ou laranja diluída) e chás calmantes, como camomila ou melissa, que auxiliam na recuperação hepática e na reidratação do corpo.

Qual a importância do sono?

O sono é um dos maiores aliados na recuperação após o consumo de álcool. Durante o repouso profundo, o corpo regula hormônios, desinflama o sistema nervoso, reorganiza o metabolismo do açúcar e do álcool, além de auxiliar na recuperação do fígado. Uma noite mal dormida tende a agravar e prolongar os sintomas da ressaca. "O etanol prejudica a qualidade do sono e reduz o sono REM, fundamental para a recuperação mental e física. Dormir bem acelera a restauração metabólica e melhora o bem-estar no dia seguinte", diz Marcella.

