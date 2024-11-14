Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Entenda os riscos da gordura abdominal para os diabéticos
Se cuida

Entenda os riscos da gordura abdominal para os diabéticos

Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças e complicações de saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 nov 2024 às 17:45

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 17:45

A gordura abdominal pode aumentar as chances de desenvolvimento de doenças cardíacas (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A gordura abdominal pode aumentar as chances de desenvolvimento de doenças cardíacas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Apesar de incomodar muitas pessoas por uma questão estética, a gordura abdominal pode impactar também a qualidade de vida. Isso porque ela pode causar sérios problemas para a saúde, inclusive em pessoas magras com gordura localizada nessa região. No entanto, o risco é maior para os portadores de diabetes. 
“Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas no coração, prejudicar a circulação sanguínea, acumular gordura no fígado e outros órgãos internos”, explica a nutricionista Karen Oliveira. Além disso, a gordura abdominal pode produzir hormônios que aumentam as inflamações em todo corpo e prejudicam a cicatrização de feridas.
“A gordura em excesso , especialmente a de origem animal, faz com que as células não consigam se conectar com a insulina, prejudicando a absorção de glicose. Quando isso acontece, a glicemia aumenta e o órgão que ficou com ‘fome’ de glicose acaba ficando fraco e pode até parar de funcionar. Os órgãos mais frágeis são os olhos”, alerta Karen Oliveira.
Circunferência abdominal é diferente entre homens e mulheres (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Circunferência abdominal é diferente entre homens e mulheres Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Cuidado com a circunferência do abdômen

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a medida da circunferência abdominal igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres, por exemplo, indica risco de doenças ligadas ao coração .
“Acima desse valor existe um risco de desenvolvimento de complicações metabólicas (doenças cardíacas, diabetes, hipertensão , colesterol alto, gordura no fígado etc.). Acima de 88 cm para mulheres e 102 cm para homens, o risco está muito aumentado”, alerta a nutricionista.

Como manter os níveis de glicemia adequados

A melhor forma de saber se a gordura abdominal está em um nível considerado ideal para a saúde é por meio de uma avaliação com um especialista. “O cuidado com a gordura abdominal se estende às pessoas com o IMC (Índice de Massa Corporal) dentro do normal, pois pode existir um acúmulo maior de gordura do que de massa magra. Por isso, é importante também fazer a análise da porcentagem de gordura corporal”, recomenda a nutricionista Liara Kerber.
Para manter os níveis da glicemia e o peso adequados, aposte em uma alimentação rica em fibras e procure se alimentar a cada 3 horas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados