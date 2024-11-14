Entenda os riscos da gordura abdominal para os diabéticos

A gordura abdominal pode aumentar as chances de desenvolvimento de doenças cardíacas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Apesar de incomodar muitas pessoas por uma questão estética, a gordura abdominal pode impactar também a qualidade de vida. Isso porque ela pode causar sérios problemas para a saúde, inclusive em pessoas magras com gordura localizada nessa região. No entanto, o risco é maior para os portadores de diabetes.

“Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas no coração, prejudicar a circulação sanguínea, acumular gordura no fígado e outros órgãos internos”, explica a nutricionista Karen Oliveira. Além disso, a gordura abdominal pode produzir hormônios que aumentam as inflamações em todo corpo e prejudicam a cicatrização de feridas.

“A gordura em excesso , especialmente a de origem animal, faz com que as células não consigam se conectar com a insulina, prejudicando a absorção de glicose. Quando isso acontece, a glicemia aumenta e o órgão que ficou com ‘fome’ de glicose acaba ficando fraco e pode até parar de funcionar. Os órgãos mais frágeis são os olhos”, alerta Karen Oliveira.

Circunferência abdominal é diferente entre homens e mulheres Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Cuidado com a circunferência do abdômen

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a medida da circunferência abdominal igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres, por exemplo, indica risco de doenças ligadas ao coração .

“Acima desse valor existe um risco de desenvolvimento de complicações metabólicas (doenças cardíacas, diabetes, hipertensão , colesterol alto, gordura no fígado etc.). Acima de 88 cm para mulheres e 102 cm para homens, o risco está muito aumentado”, alerta a nutricionista.

Como manter os níveis de glicemia adequados

A melhor forma de saber se a gordura abdominal está em um nível considerado ideal para a saúde é por meio de uma avaliação com um especialista. “O cuidado com a gordura abdominal se estende às pessoas com o IMC (Índice de Massa Corporal) dentro do normal, pois pode existir um acúmulo maior de gordura do que de massa magra. Por isso, é importante também fazer a análise da porcentagem de gordura corporal”, recomenda a nutricionista Liara Kerber.