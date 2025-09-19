Se cuida

Entenda como tratar e prevenir o mau hálito

A halitose pode ser causada por diferentes fatores, necessitando do acompanhamento do dentista

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:32

Escovar bem os dentes e a língua é essencial para o tratamento do mau hálito Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

O mau hálito pode causar situações constrangedoras que afetam o bem-estar. No entanto, esse não é o pior de seus males, pois o problema, quando persistente, pode sinalizar desequilíbrios no organismo e alertar para complicações mais graves. A condição, chamada de halitose, aflige aproximadamente 32% da população, de acordo com a Associação Brasileira de Halitose (ABHA).

“Existem cerca de 60 causas da halitose, termo médico para o mau hálito. A principal é a higiene precária da língua, mas a alteração persistente no hálito também pode ter outros motivos. Por exemplo, gengivite, periodontite e xerostomia (boca seca) podem provocar mau hálito”, explica o cirurgião-dentista Dr. Mario Giorgi, consultor científico da Curaprox e membro da Comissão de Halitose do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).

Contudo, conforme o especialista, as causas do mau hálito podem ultrapassar os limites da boca. “Doenças do trato respiratório, como sinusite e amidalite, e gastrointestinais, incluindo refluxos e infecções estomacais, também podem estar por trás do odor desagradável, assim como condições metabólicas, como a diabetes”, acrescenta.

Não percepção do mau hálito

Embora seja invisível e benigno para a saúde física, o mau hálito tem um potencial devastador à saúde psíquica e emocional, podendo levar alterações de comportamento como insegurança ao se aproximar das pessoas, dificuldade em estabelecer relações sociais, resistência ao sorriso e até mesmo fobia social e depressão. Contudo, geralmente, o odor desagradável não é perceptível aos portadores do problema.

Conforme o Dr. Mario Giorgi, isso ocorre devido a um fenômeno conhecido como falência ou fadiga olfatória, uma consequência do processo adaptativo que faz com que o organismo se acostume com cheiros aos quais somos expostos com frequência.

“Infelizmente, é uma situação em que quem tem mau hálito não sabe que tem e nem mesmo o autodiagnóstico, ou seja, quando a pessoa desenvolve técnicas para perceber se a situação do hálito, é confiável. Quem percebe, geralmente, são as pessoas que estão ao redor, e que, por constrangimento, não apontam o problema para o portador”, destaca o cirurgião-dentista.

Beber água é fundamental para ajudar a combater o mau hálito Crédito: Imagem: puhhha | Shutterstock

Diagnóstico e tratamento da halitose

Uma vez ciente do mau hálito, é importante que a pessoa busque um cirurgião-dentista. A partir do diagnóstico, realizado por meio de exames clínicos e radiológicos, além da própria percepção do dentista, o profissional poderá indicar o tratamento odontológico necessário para cada pessoa. Caso a halitose seja consequência de uma doença preexistente, ele pode, ainda, encaminhar o paciente para o médico especializado. Além disso, dará informações para auxiliar no tratamento e prevenção da halitose.

“O dentista poderá, por exemplo, conceder orientações a respeito da hidratação correta, afinal a boca seca é o fator que mais favorece a formação da saburra lingual e, consequentemente, a alteração do hálito, pois a falta de umidade na boca causa a descamação do tecido da mucosa, que acaba se alojando na língua. O recomendado então é ingerir, no mínimo, 2 litros de água por dia para garantir a boa qualidade e a quantidade suficiente de saliva, evitando assim a formação da saburra lingual”, afirma o Dr. Mario Giorgi.

Prevenindo o mau hálito

Após o diagnóstico, o dentista poderá também instruir o paciente sobre o protocolo ideal de higienização bucal para tratamento e prevenção da halitose, que consiste principalmente na utilização de instrumentos para a higienização específica da língua.

“Deve-se iniciar a higienização com o auxílio do limpador de língua recomendado pelo seu dentista, realizando a limpeza da região posterior, média e anterior da língua com cuidado para não provocar lesões. Para aqueles que sentem náuseas ao limpar a língua, é recomendado puxá-la até o queixo com o auxílio de uma gaze, projetando-a para fora, para que seja possível realizar uma higienização melhor, principalmente da parte posterior, onde há o maior acúmulo de saburra lingual”, recomenda o cirurgião-dentista.

Para realmente dar fim à halitose, é preciso realizar, além da limpeza da língua, a higienização da boca como um todo, utilizando instrumentos atraumáticos recomendados por seu dentista, incluindo uma escova de cerdas ultramacias, uma escova interdental, uma escova unitufo e, é claro, o fio dental. “Estes cuidados combinados a visitas regulares ao dentista são ideais para auxiliar no combate e prevenção ao mau hálito e outras condições como cárie e doenças periodontais”, finaliza o Dr.MarioGiorgi.

Por Paula Amoroso

