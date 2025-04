Se cuida

Entenda a importância da vacina contra o HPV

Imunização é fundamental para reduzir os casos de câncer de colo do útero

2 min de leitura min de leitura

A vacina é a principal forma de prevenir doenças decorrentes do HPV. (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock)

Um estudo publicado no British Medical Journal revelou que a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) reduz em até 83,9% a incidência de câncer de colo do útero e em 94,3% as lesões pré-malignas (CIN3) em mulheres imunizadas na adolescência. A pesquisa divulgada em 2024, que avaliou o impacto do programa de imunização na Inglaterra, reforça a importância dessa estratégia como principal forma de erradicar a doença.

A imunização é uma ferramenta essencial na prevenção do câncer cervical ou útero, com recomendações no Brasil para jovens de 9 a 14 anos conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “Quanto mais cedo a vacinação, maior a chance de prevenir complicações graves”, afirma a Dra. Rosana Richtmann, infectologista do Delboni, laboratório da Dasa em São Paulo.

Redução do risco de infecções por várias cepas do HPV

O HPV é responsável por cerca de 99% dos casos de câncer de colo do útero , conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), sendo o tipo mais recorrente entre as mulheres. Um estudo publicado na revista Saúde Pública, realizado com mais de 2.500 pacientes de hospitais de São Paulo e Campinas, mostrou que a prevalência das infecções de alto risco é maior entre as mulheres abaixo de 25 anos, 27,1%.

Essa informação corrobora a relevância na vacinação infantil. Ao imunizar as crianças antes de qualquer possível exposição ao vírus, a proteção é mais eficaz e duradoura. “A vacina ajuda a prevenir infecções por várias cepas do HPV, especialmente aquelas que têm maior risco de causar câncer”, completa a Dra. Rosana Richtmann.

A vacina contra o HPV é recomendada para homens e mulheres de 9 a 45 anos. (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Prevenindo cânceres futuros

A proteção da vacina contra o HPV tem se mostrado altamente eficaz na prevenção de lesões pré-cancerosas e câncer cervical, conforme evidenciado por diversos estudos. Pesquisas publicadas em revistas renomadas, como The Lancet e Journal of Clinical Oncology , demonstram uma redução significativa nas lesões cervicais (CIN2 e CIN3) entre mulheres jovens imunizadas, além de uma diminuição nas verrugas genitais.

“A versão nonavalente (Gardasil 9) é eficaz para prevenir infecções e cânceres associados, abrangendo diferentes áreas da saúde reprodutiva, como útero, vulva, vagina dentre outras partes. A imunização é recomendada para homens e mulheres de 9 a 45 anos, com prescrição médica para maiores de 45 anos”, diz a Dra. Andrea Salles, ginecologista do Salomão Zoppi.

Com base em evidências sólidas e recomendações de especialistas, é fundamental que pais e responsáveis estejam cientes da importância de proteger seus filhos desde a infância. “Ao priorizar a vacinação , não estamos apenas cuidando da saúde individual, mas também contribuindo para a saúde pública e a erradicação de doenças graves. A conscientização e a ação coletiva são essenciais para garantir um futuro mais saudável para todos”, finaliza a Dra. Andrea Sales.

Por Fernanda Bertin

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta