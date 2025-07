Entenda

Dor durante o sexo: saiba as principais causas e como tratar

A dor durante o ato sexual pode ocorrer em diferentes partes da região genital, como na vulva, na entrada da vagina ou mais profundamente, próximo ao colo do útero

A ginecologista Sandra Helena Pereira, do Hospital São José, explica que a dor durante o ato sexual pode ocorrer em diferentes partes da região genital, como na vulva, na entrada da vagina ou mais profundamente, próximo ao colo do útero. “A intensidade varia. Pode ser uma leve ardência ou uma dor intensa que impede a continuidade da relação. A dispareunia superficial ocorre quando a dor é na entrada da vagina, geralmente associada ao início da penetração. Já a dispareunia profunda é caracterizada pela dor mais interna, que pode ser sentida durante movimentos mais profundos na relação sexual”, pontua.>

As razões para a dor durante o sexo são variadas e envolvem fatores físicos, emocionais e até hormonais. “Entre as causas mais frequentes, destacam-se infecções ginecológicas como candidíase, vaginose bacteriana ou infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que causam irritação e inflamação na região vaginal, a secura vaginal, geralmente ligada à queda nos níveis de estrogênio, muito comum em mulheres no climatério e na menopausa, mas que também pode ocorrer por estresse, uso de anticoncepcionais ou amamentação”, completa a professora do Unesc.>