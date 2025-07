Doença autoimune

Doença de Sjögren: entenda a condição autoimune descoberta por Fernanda Keulla

A ex-bbb foi diagnosticada com a doença de Sjögren. Os sintomas mais comuns são boca seca e olhos secos, comprometendo cerca de 90% dos pacientes

Publicado em 15 de julho de 2025 às 19:08

Fernanda Keulla revelou que sofria com sintomas da doença de Sjögren antes de ser diagnosticada Crédito: Reprodução @fernandakeulla

A apresentadora e ex-BBB Fernanda Keulla revelou ter sido diagnosticada com a doença de Sjögren, uma doença autoimune crônica em que o próprio sistema imunológico do paciente ataca partes do corpo.>

Ela revelou que sofria com sintomas antes de ser diagnosticada. "Na minha adolescência, sofria com baixa imunidade, que me fazia ter recorrentes infecções de garganta e algumas infecções virais. Lidei com esses sintomas durante muitos anos até descobrir realmente meu diagnóstico", disse à Quem.>

Em suas redes sociais, Fernanda contou que demorou muito tempo para entender que estar doente todos os dias não era normal. Segundo ela, havia uma autocobrança extrema e a situação era percebida pelas pessoas ao redor. "A minha família me cobrava muito, eles diziam 'você não termina nada que começa, você não tem foco, você não se concentra', e eu queria estar sempre bem, sendo que eu tinha dores pelo corpo inteiro". >

Entenda a doença

A doença de Sjögren é autoimune. Isso significa que o próprio sistema imunológico do paciente ataca partes do corpo - no caso dessa doença - principalmente as glândulas exócrinas, que são responsáveis por produzir saliva e lágrimas. "Essa disfunção leva à secura das mucosas, principalmente da boca e dos olhos. Ela pode surgir de forma isolada ou associada a outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus", explica a reumatologista Bruna Costa.>

Os sintomas mais comuns são boca seca e olhos secos, comprometendo cerca de 90% dos pacientes. A boca seca, chamada de xerostomia, manifesta-se por uma sensação constante de secura, dificuldade para engolir alimentos, de falar e é necessário tomar água com frequência. Também aumenta o risco de cáries, infecções bucais e perda precoce dos dentes. >

"O olho seco causa desconforto semelhante à sensação de areia nos olhos, além de ardência, coceira, sensibilidade à luz, visão borrada e maior predisposição a infecções e lesões na córnea", diz a médica.>

Também podem ocorrer fadiga e dores articulares. "Além disso, podem surgir manifestações extra-glandulares, como inflamações nos rins, pulmões, nervos, cérebro, vasos sanguíneos e até aumento do risco de desenvolvimento de linfoma", diz a médica.>

Bruna explica que os linfócitos, que deveriam proteger o organismo, atacam indevidamente as glândulas exócrinas, especialmente as salivares e as lacrimais. "Esse processo leva à inflamação e à destruição progressiva dessas glândulas. Fatores genéticos e ambientais também contribuem para o desenvolvimento da doença".>

Para fazer o diagnóstico, é utilizado testes como a pesquisa de anticorpos, biópsia da glândula salivar, testes oftalmológicos para avaliar a produção lacrimal e a medição da produção de saliva. Também é fundamental descartar outras causas de boca e olhos secos, como o uso de certos medicamentos ou infecções virais.>

Bruna Costa explica os cuidados da doença Crédito: Divulgação/ Bruna Costa

Embora ainda não existam terapias capazes de alterar o curso da doença de forma definitiva, identificar precocemente os sintomas permite intervenções que aliviam o desconforto, previnem complicações e preservam a qualidade de vida Bruna Costa Reumatologista

O tratamento é individualizado e visa aliviar os sintomas e prevenir complicações. Para a boca seca, é indicado hidratação constante, saliva artificial, estimulantes salivares, além de cuidados rigorosos com a saúde bucal. "Para os olhos, utilizamos lubrificantes. Em casos mais graves, com envolvimento de outros órgãos, podem ser necessários imunossupressores, corticoides e até medicamentos biológicos. Também é importante monitorar os pacientes, já que há um risco aumentado de linfoma em alguns casos", finaliza a médica.>

